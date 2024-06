Nuoto: ottimi risultati per gli atleti della 'Sanremo Like Swim' al meeting nazionale di Loano

Nel weekend tra il 7 e 9 giugno, presso l’impianto outdoor climatizzato da 50 metri di Loano, una Sanremo Like Swim al gran completo e in grande spolvero ha preso parte al “23esimo Meeting Nazionale” organizzato dalla locale Doria Nuoto. A scendere in vasca, infatti, sono stati tutti gli atleti, dagli “Esordienti B” agli “Esordienti A” e “Categoria”, che tra prime volte, medaglie pesanti, podi sfiorati e personal best hanno arricchito il loro bagaglio agonistico, ancora una volta, di un’esperienza significativa.

Partendo dai più grandi, la copertina, doverosamente, va a Edoardo Dolce, argento nei 50 rana, a Giacomo Lanteri, secondo anch’egli nei 50 delfino (ma anche quarto nei 50 e 100 dorso e quinto nei 50 stile libero), a Renzo Bedin, bronzo nei 50 sl (senza tralasciare i due quarti posti in finale nei 50 e 100 df), a Riccardo Giraudo, terzo nei 50 do oltre che quinto nei 50 sl, e a Vittorio Anfosso, che centra la doppietta di bronzo nei 50 e 100 df.

Anche per chi non è andato a podio, comunque, è stato un fine settimana di finali importanti: basti pensare a Riccardo Gibelli, sesto nei 50 df e ottavo nei 50 sl, oppure a Giorgia Fazio, quarta nei 50 do e quinta nei 100 do, o ancora a Letizia Giusto, sesta nei 50 rana, e a Chiara Ballarini, ottava nei 50 do, non dimenticando anche Mattia Bertellini, sesto nei 50 e 100 rn, Michele Bertocchi, quinto nei 50 rn, Claudia Gibelli, sesta nei 100 rn, e Lara Calabria ottava nei 50 sl.

Ottime, infine, pure le prestazioni di Leonardo Maravigli, Leonardo Laura, Chiara Ravera, Valeria Scardetta, Matteo Rolando, Gaia Viola, Asia Viola, Alice Torre, Giada Tirone, Mattia Raineri, Luigi Reggio, Matteo Di Giorgio, Edoardo Moro, Leonardo Moro, Giorgia Lasalandra, Martina Garabello, Emma Di Michele, Veronica Scardetta, Francesca Rolando, Niccolò Epaminonda, Rudy Deliu, Rajan Deliu e Tommaso Cangiano.

Tra i più piccoli, invece, quasi tutti al loro primo trofeo estivo in vasca da 50 metri e cimentatisi in ogni stile, si è distinto Jonathan Grella, argento nei 50 do e bronzo nei 50 sl; entusiasmanti, a ogni modo, anche le prestazioni Benedetta Sferlazza, Viola Aschero, Giulia Giretto, Ylenia Sonaggere, Lucia Lonegro, Ilaria Garabello, Linda Maiga, Lavinia Mandica, Pietro Baletti, Edoardo Ballarini, Manuel De Pasquale, Tommaso Bertellini, Tommaso Laura, Tommaso Lanteri, Soraya Ait Khelifa, Martina Ricca, Jacopo Pellegrino, Tommaso Rosso e Carlo Torraco.