Elezioni Amministrative: il presidente della Sanremese Alessandro Masu si congratula con Mager

Il presidente della Sanremese Alessandro Masu, a nome di tutti i dirigenti della prima squadra e del settore giovanile, dello staff tecnico e dei calciatori, intende esprimere le più liete felicitazioni all'avvocato Alessandro Mager, eletto da ieri al termine del ballottaggio nuovo Sindaco di Sanremo.

“Ci auguriamo di poter collaborare insieme per la crescita della città dei fiori – evidenzia Masu - sperando di poter continuare a dialogare in maniera costruttiva, come fatto dall'inizio della campagna elettorale fino all’incontro con il comitato Bonmoschetto per i progetti di Pian di Poma e Villa Helios, nonché sulla riqualificazione degli impianti sportivi della nostra città, elementi imprescindibili per gettare le fondamenta per riportare sempre più in alto la nostra amata Sanremese. La società ringrazia infine il neo eletto Sindaco per la visione comune nel progettare l’Arena Sanremo proprio nella futura nuova cittadella dello Sport di Pian di Poma. Buon lavoro Signor Sindaco, e l’aspettiamo presto al Comunale”.