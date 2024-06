Calcio, a luglio open day gratuiti alla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Open day gratuiti alla Polisportiva Vallecrosia Academy asd in vista della stagione 2024-25. Verranno organizzati nella prima settimana di luglio sul nuovo campo in sintetico dello Zaccari in via Braie n° 265 a Camporosso.

La società ha, infatti, deciso di organizzare per tutte le leve open day gratuiti della durata di un’ora e mezza circa per far conoscere le attività sportive in programma per la nuova stagione e le guide tecniche di ogni annata. L’invito a partecipare è esteso a tutti i ragazzi e alle ragazze nelle giornate dedicate alla leva specifica. Per l'occasione lo staff, tecnico e organizzativo, sarà a disposizione nella struttura per accogliere i ragazzi e le famiglie.

Ecco il programma degli open day:

Lunedì 1 luglio dalle 18 alle 19.30 – Giovanissimi della leva 2010

Martedì 2 luglio dalle 18 alle 19.30 – Esordienti della leva 2012

Martedì 2 luglio dalle 18 alle 19.30 – Esordienti della leva 2013

Mercoledì 3 luglio dalle 18 alle 19.30 – Giovanissimi della leva 2011

Giovedì 4 luglio dalle 18 alle 19.30 – Pulcini della leva 2014

Giovedì 4 luglio dalle 18 alle 19.30 – Pulcini della leva 2015

Venerdì 5 luglio dalle 18 alle 19.30 - Femminile dalla leva 2010 alla leva 2014

Venerdì 5 luglio dalle 18 alle 19.30 – Specifico Portieri

Sabato 6 luglio 2024 dalle 10 alle 11.30 - Primi Calci della leva 2016

Sabato 6 luglio dalle 10 alle 11.30 – Primi Calci della leva 2017

Sabato 6 luglio dalle 10 alle 11.30 – Piccoli Amici della leva 2018-19

“Se vuoi conoscere la nostra squadra ed entrarne a far parte anche tu, ti aspettiamo!!!” - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy Asd.