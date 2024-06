Al via stasera: una sfida internazionale nel 46° torneo di calcio notturno di Badalucco

Un’inedita sfida tra Italia, Albania e Romania si svolgerà nell’ambito del Torneo Notturno di calcio a 7 che prenderà il via questa sera, al campo sportivo di Badalucco. La manifestazione giunta alla sua 46 esima edizione è organizzata dal Badalucco 2009 nella persona del suo vice presidente Roberto Oliva.

Sedici sono le compagini dilettantistiche che si sono iscritte al torneo. “Quest’anno – dice Roberto Oliva – c’è una novità assoluta due compagini hanno voluto dare risalto alla loro connotazione di origine albanese e una invece ha voluto evidenziare l’origine rumena di buona parte dei suoi giocatori. Ossi duri per le altre tredici compagini di italiani. Comunque per tutti l’avversario da battere è il fortissimo settebello della Pizzeria Ciro’s di Sanremo, che si ripresenta e che l’anno scorso, contro ogni previsione, si portò a casa il prestigioso trofeo messo in palio come tutti gli anni dal bar Pradio di Badalucco in ricordo di Gianfranco Bianchi detto Tazio”

E in effetti il calendario tiene conto del blasone. La pizzeria Ciro’s di Sanremo inaugurerà il torneo questa sera alle 21, scendendo in campo contro l’Agraria Anfosso di Camporosso. Arbitrerà come al solito il sig. Giuseppe Messina.

Il torneo si articolerà in quattro gironi all’italiana. Il calendario della manifestazione prevede quindi tredici giornate, più l’ultima per stabilire il primo, secondo, terzo e quarto posto. Ogni sera verranno disputate due partite, con 4 squadre, della durata di un’ora ciascuna. La prima inizierà sempre alle 21, la seconda alle 22. Le giornate di gara saranno: 25, 26, 27, 28 giugno, 1, 2, 3, 4,5, 8,9,10,11,12 luglio.

Roberto Oliva con il suo staff (composto da Gianni Boeri detto Tonen, Massimo Donzella, Antonio Paonessa e le due bravissime cuoche Lily e Katiuscia) assicurerà per la buona riuscita di tutto anche il servizio ristoro, nella nuova area che quest’anno è stata ampliata e si presenta totalmente rinnovata. Le premesse per un’edizione da record ci sono tutte. C’è da sperare che ci sia anche la cooperazione del meteo.

Sotto le compagini amatoriali che si sono formate per l’occasione, che scenderanno in campo.

FEET DJ X CASE PABLO (Badalucco)

Federico Boeri, Gabriele Bonaccorso, Nicola Stragapede, Paolo Panizzi, Nicolò Fogliarini, Nicolas Deplano, Daniel Rossi, Matteo Bruzzone, Pablo Gatti.

MANIK (Sanremo)

Matteo Frenna, Giovanni Fontana, Andrea Cianci, Gian Marco Sajetto, Leo Iezzi, Max Taddei, Walter Orlando, Gian Marco Alasia, Ciro Di Donato, Daniele Sammartino, Matteo Cutellè, Simone Piccolo.

SATUS (Sanremo)

Alemanno Calvini, Virga, Bruni, Oneglio, Martelli, Cortese, Crudo.

LA TAVERNETTA (Sanremo)

Alessio Orengo, Francesco Pellicanò, Luca Carletti, Ernald Sina, Pietro Negro, Stefano Cassini, Samuele Calcina, Mateo Gjeci.

PANDURII (Romania)

Jon Mirea Christi, Gabriel Mirea, Riccardo Colella, Davide Cosenza, Nicolas Sangiovanni, Davide Monda, Axels Lagzdins, Manuel Nurra, Lorenzo Lanteri.

GELATERIA LOLLIPOP (Sanremo)

Manuel Miatto, Simone Marini, Ferdinando Eulogio, Alessandro Ferrigno, Marcello Sartori, Alessandro Angeli, Ivan Miatto, Francesco Caffi, Alex Arduin, Francesco Pio Sambito, Alessio Benedetti.

BAR VOLTA (Sanremo)

Samuele Buricchi, Giuseppe Massabò, Federico Ardissone, Matteo Verrando, Alessandro Folco, Andrea Bottino, Andrea Gambello, Alessandro Iacovetta, Enrico Ladogana, Luca Conrieri, Michele Fazio.

REAL SANTO STEFANO (Santo Stefano al Mare)

Cristian Sebastianelli, Tommaso Martini, Luca Secondo, Younes Shalaoui, Mattia Petrullà, Nicolas Bertagni, Ivan Bertagni, Andrea Buffa, Francesco Fusco, Saad Ez-Rari.

PIZZERIA CIRO’S (Sanremo)

Luca Travella, Mattia Schillaci, Paolo Calderone, Illasse El Kamli, Filippo Addiego, Cristian Ciaramitaro, Edordo Elettore, Michele Brizio.

ANFOSSO AGRARIA (Camporosso)

Jarno Zanoni, Francesco Fazzari, Matteo Truisi, Andrea Giglio, Roberto Cianci, Rocco Giovinazzo, Luca Musumarra, Andrea Scali, Francesco Cardinali.

IMPRESA EDILE BELLA (Imperia)

Gabriele Cucuzza, Nicolò Lanteri, Tommaso Amoretti, Samuele Guastamacchia, Davide Garibbo, Francesco Favale, Davide Trucchi, Gianluca Siviero.

PRIORI IMPIANTI (Arma di Taggia)

Simone Nardelli, Amine Ramech, Alessio Grandi, Luca Panizzi, Francesco Boeri, Alessio Crespi, Giovanni Attene, Matteo Oddone, Simone Gatti, Elia Orsetti, Francesco Latorre.

I BLANCOS (Taggia)

Nicolò Perrone, Andrea Grisi, Francesco Cava, Sina Fadil, Lorenzo Griguolo, Cusma Emiliano, Nicolas Bregliasco, Manuel Romeo, Marco Gatti, Marco Sanni, Francesco Cavallero.

ALB TAGGIA (Taggia)

Danjel Lala, Leonard Lala, Lorenc Sina, Edison Goveni, Arbri Hyka, Nderim Hallulli, Marius Peqini, Teulla Xeka, Amarildo Lavone, Lorenzo Novello.

BIRRA FC (Sanremo)

Lorenzo Lucia, Massimo Manno,Jacopo Vitale, Matteo Ciccia, Matteo Bastita, Lorenzo Bruno, Matteo Panigada.

BAR 900 (Taggia)

Reshit Hasmadhi, Julian Hasmadhi, Bruno Lushi, Flamur Dervishi, Dorjan Sina, Luis Kola, Zan Korri, Samuele Pistone, Alessandro Falato, Xnuljan Kerrci, Xhenson Spaneshi, Alessandro Brando.