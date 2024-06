Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 23 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 23 GIUGNO



SANREMO

7.00-20.00. Mercato antiquario di Sanremo in Piazza Colombo

10.00-24.00. ‘Riviera Food Festival 2024’ (ultimo giorno): straordinario viaggio gastronomico tra le eccellenze liguri e non, in un itinerario ricco di sapori ed emozioni con numerose attività in programma. Parco di Villa Ormond (il programma nel dettaglio a questo link)

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



15.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero



18.00. La scrittrice Francesca Sensini presenta il suo ultimo libro 'Afrodite viaggia leggera' Dialogo con l’autrice a cura dei Daniela Cassini. Letture a cura di Manuela Ormea. Libreria Ubik Sanremo Libri, via Roma 91



18.00. Spettacolo di Canzoncine popolari al termine della stagione di appuntamenti cultural-sanremaschi organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo a cura della Compagnia dei Pulastri. Teatro all’aperto della Frazione San Giovanni, ingresso

20.30. Terza selezione del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenterano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno



17.30-22.30. Per la 44ª edizione della Festa di San Giovanni - 16° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

17.30. Concerto di musica classica con il maestro Tommaso Lonquich al clarinetto, artista internazionale, Irena Kavcic, primo flauto solista in diverse orchestre europee, e al pianoforte Nicola Giribaldi. Evento a cura del gruppo famiglia OP, scuola di musica Gaetano Amadeo e associazione Le Muse (10 euro intero e 8 euro ridotto). Teatro delle opere parrocchiali in via Verdi, si consiglia la prenotazione al 375 8311212

VENTIMIGLIA



8.30. 16° Motoraduno Ducati a cura dell'associazione Doc Riviera. Lungomare Resentello (più info)

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. ‘Il Ladro’: farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’. Piazza Nuova a Vallecrosia Alta, ingresso libero

BORDIGHERA

10.00. Ultima prova speciale dello Stone King Rally 2024 (gara a tappe di mountain bike che unisce Monviso e Mediterraneo con partenza dal villaggio di Arvieux, nella valle Queyras) ospitata sull’iconico sentiero che dalla vetta di Montenero si tuffa letteralmente nello specchio d'acqua di fronte a Sant'Ampelio (più info)



10.00-17.00. ‘Stelline di Luce’: giornata intera rivolta a genitori che hanno perso un figlio con sperimentazione dell’arteterapia. Evento a cura Centro Promozione Famiglia. Exseminario di Bordighera, in via Aurelia 143, info e prenotazione al n. Whatsapp 327 1412875 (locandina)



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



18.00-23.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte contemporanea all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali + esposizione nelle sale dell’Accademia Balbo dei i lavori degli allievi del Corso Annuale di Disegno e del Corso di Ceramica Raku + Danza Africana Occidentale a cura del Gruppo Maninka (più info), fino al 6 luglio



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



19.00. Aspettando San Giovanni. A cura dell'Associazione ‘U Descu Spiaretè’. Spiaggia libera antistante il Comune

TAGGIA

8.00-19.00. ‘Negozi Città Viva: mercatino di artigianato artistico, hobbisty e produttori a cura del centro integrato di Via del Piano. Via Queirolo ad Arma

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

RIVA LIGURE

21.00. Serata di festa per la comunità con tre momenti speciali: primo Consiglio Comunale dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno + festa con cerimonia per l’assegnazione della Bandiera Blu + alle 22.30, spettacolo pirotecnico presso l'approdo nautico

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Notte Oro per la Festa Europea della Musica: apertura stand gastronomici + alle 19.00 dj set con Mr Pink & El Coach + alle 21.00 concerto dei Mercenari Rock. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

20.00-22.30. Festa di San Giovanni: in località Pilone musica di sottofondo dalle 20 + alle 21 concerto con ‘The Louassos’, ensemble formato da: Nicola Rebuffo (voce/armonica) ; Picchio Massari (batteria); Fabrizio Bonanno (chitarra/cori); Peter Bernini (basso) + dalle 22 fiaccolata sul mare con le barche dell’Associazione ‘I Corallini’ + dalle 22.30 il falò tradizionale gestito dalla Protezione Civile di Cervo tra il Pilone e la Marina de re

ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. ‘Armonia Naturale’: giornata di Fisionatura con pratica Yoga e attività motoria, passeggiata immersi nel verde e pranzo secondo dieta Gift, informazioni 340 584 5838



CAMPOROSSO



12.00. 16° Motoraduno Ducati a cura dell'associazione Doc Riviera. Palatenda Bigauda (più info)

CARPASIO

9.00-18.00. Weekend del Benessere: Yoga, Meditazione, Canto, Conferenze, Automassaggio, Concerto, Corso di Cucina, Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

DIANO CASTELLO

19.00. Urban Castle Trail, partenza della 1ª edizione dell'evento sportivo di trail running di circa 7 km sul territorio comunale (più info)

DOLCEDO



10.00-21.00. ‘Una boccata d'arte’: esposizione di tre opere dell’artista Sasha Tishkov dal titolo ‘Her Branches on the Ground, Her Roots in the Sky’ (I suoi rami per terra, le sue radici nel cielo) a cura di Virginia Lupo. Luoghi vari (più info). Evento coinvolgente altri 20 Comuni Italiani, dal 22 giugno, giorno di inaugurazione, fino al 29 settembre 2024



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.00. ‘Il Mondo dei Rapaci’: giornata dedicate alla didattica di falconeria organizzata dalla Associazione Terra di Confine in collaborazione con il Comune di Triora. Consegna attestati al termine (più info)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



10.30-13.00. Vigilia di San Giovanni dei Prati: Esposizione Auto d’Epoca Asti- Sanremo Camea lungo Corso Italia.

10.00-19.00, Seminario di falconeria e guferia con le Associazioni ‘Terra di Confine’ e ‘Mulino dei Gufi’. Zona Boschetto

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

20.00. Santa Messa, processione e al termine falò di San Giovanni e distribuzione cipolle ripiene



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

15.00. Gala dell'Accademia ‘Princesse Grace’ de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)





