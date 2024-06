Calcio: l'attaccante Tommaso Camerino torna in biancoazzurro dopo l'esperienza a Catanzaro

La Sanremese Calcio ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025 dell’attaccante Tommaso Camerino che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato il 21 dicembre 2006, Camerino è arrivato nella Sanremese nel 2019. L’anno scorso ha totalizzato 15 presenze nel girone di andata (6 da titolare e 9 da subentrato), poi a gennaio è stato girato in prestito al Catanzaro e ha militato nella Primavera 3 giallorossa. È un attaccante centrale molto fisico e ha notevoli margini di crescita.

“La scorsa stagione per me è stata molto importante – afferma Tommaso Camerino – dopo aver giocato con la Juniores sono stato aggregato alla prima squadra ma non pensavo di riuscire a scendere in campo così tante volte, anche perché avevo davanti compagni fortissimi. A gennaio sono andato a Catanzaro e l’esperienza mi è servita tanto: sono stato in una piazza ricca di storia e fascino, sono uscito dalla mia comfort zone e di sicuro tutto questo mi è stato molto utile. Torno a Sanremo con una grande voglia di crescere ancora e di fare bene. Credo molto nel progetto e sono felice che la Sanremese voglia puntare su di me. Spero di disputare una stagione all’altezza e di onorare la maglia biancoazzurra”.