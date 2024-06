"La libertà è un dovere", Ventimiglia ricorda Oriana Fallaci con una panchina e una conferenza (Foto e video)

"Lottate, ragionate col vostro cervello, ricordate che ciascuno è qualcuno, un individuo prezioso, responsabile, artefice di se stesso, difendetelo il vostro io, nocciolo di ogni libertà, la libertà è un dovere, prima che un diritto, è un dovere". Sono le parole di Oriana Fallaci che appaiono sulla targa posizionata su una panchina inaugurata oggi a Ventimiglia dedica proprio alla nota giornalista e scrittrice. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio alla presenza di autorità civili, militari e della cittadinanza.

In piazza Ettore e Marco Bassi si è, infatti, tenuta la posa della panchina dedicata a Oriana Fallaci mentre nella sala convegni di Sant'Agostino è andata in scena una conferenza a cura del regista e attore Edoardo Sylos Labini per ricordare la figura della giornalista e scrittrice scomparsa nel 2006. Per l'occasione sono intervenuti anche Diego Marangon di Liber Theatrum, Antonella Didonè dell'Ente Agosto Medievale ed è stato mostrato un contributo video di Monsignor Fisichella e di Vittorio Feltri.

E' stato un successo l'evento "Ventimiglia incontra Oriana Fallaci" proposto dall'associazione culturale Terra di Ponente in collaborazione con il comune di Ventimiglia. "Volevamo dedicare qualcosa a un personaggio importante, simbolo del femminismo, nel rispetto della donna e dalla mente libera, parlandone tra noi, abbiamo scelto Oriana Fallaci" - dice il presidente dell'associazione culturale Terra di Ponente Tito Giro - "Siamo soddisfatti di aver lasciato un segno su Ventimiglia".

"Il futuro appartiene alla libertà" - afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Oggi celebriamo Oriana Fallaci a cui credo che dobbiamo rendere merito per quello che ha fatto per il nostro paese. Come amministrazione abbiamo dedicato a lei una panchina".

"Una scrittrice, una giornalista che ricordiamo come una donna coraggiosa, indipendente, passionata che visse per l'amore della verità e che lottò contro le ipocrisie di questo nostro mondo" - sottolinea il consigliere regionale Mabel Riolfo.

"Oggi è una giornata particolare" - commenta il senatore Gianni Berrino - "Oriana Fallaci era l'idolo di un'area politica consistente. Ha scritto libri bellissimi ma poi ha scritto una trilogia per la quale è stata condannata ad essere dimentica. Per cui ringrazio Tito, la sua associazione ed Edoardo Sylos Labini, che è venuto fino all'estremo ponente, per ricordare e riallacciare un filo culturale con una grande della nostra cultura italiana, al di la di come la si pensi. Lei ha visto cosa sarebbe accaduto nel futuro, quello ha dato molto fastidio e per questo si è cercato di dimenticarla. Fortunatamente non è così, a distanza di vent'anni, i suoi libri continuano ad essere letti ed è importantissimo che anche nei nostri territori si faccia qualcosa per ricordarla".

"E' un personaggio inimitabile" - dichiara il regista e attore Edoardo Sylos Labini - "Oriana Fallaci è una delle donne, scrittrici, intellettuali importanti del Novecento del nostro paese ma anche a livello internazionale per questo motivo dedicherò a lei un episodio della nuova stagione del programma che ho fatto su Raitre".