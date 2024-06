Elezioni Sanremo: la campagna di Rolando si conclude con uno spettacolo di flash mob per la città

Come negli spettacoli itineranti, il candidato sindaco insieme al suo comitato hanno viaggiato per l'intero territorio comunale , toccando anche i territori delle frazioni e le aree periferiche. Un modo, spiegano, per ribadire ulteriormente la propria vicinanza a ogni territorio di Sanremo e a ogni suo cittadino.

Una serie di incontri iniziata al mattino e protrattasi fino alla sera con aperitivo e festa finale di ringraziamento. Nel corso dell'evento Rolando ha incontrato diversi elettori che hanno manifestato il loro sostegno.

E anche per questo pubblico, in linea con quello che è uno show itinerante, è andato in scena un vero e proprio balletto, che già sui propri canali social era stato anticipato, con una serie di flash mob per tutta Sanremo, in zone come Porto Vecchio e Borgo, passando da Coldirodi e Baragallo, Bussana e Foce e altri punti. Questi sono stati anche un'occasione per ribadire alcune posizioni della coalizione su temi cittadini: ad esempio, durante la tappa ai Giardini Regina Elena al termine del ballo hanno espresso a gesti il proprio dissenso all'abbattimento degli alberi.

"Questa è la fine della campagna - ha detto Rolando al termine del tour - ma è anche un nuovo inizio, è da qui che deve partire il miglioramento di Sanremo. Con questo spettacolo volevamo dare un sorriso ai sanremesi, e intendiamo continuare anche dopo il voto, senza dimenticare nessun residente di Sanremo, né del centro né della periferia".