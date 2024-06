Sabato 22 giugno evento speciale per il Fudoshin Karate Liguria tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare (foto)

Sabato 22 giugno evento speciale per il Fudoshin Karate Liguria tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. La giornata, intitolata 'Karateggiando insieme', rappresenta il momento finale e il culmine delle attività della società, con uno stage, un esame e il saggio di fine anno che coinvolgeranno appassionati e atleti fudoshin di tutte le età. Con la partecipazione straordinaria del Sensei Anzalone dell'Aikido e Nicole Cresio, campionessa mondiale fesik di kata.

"Questa giornata- ha commentato il Maestro Dario Regina- rappresenta un'opportunità unica per i partecipanti di mostrare i progressi fatti durante l'anno e di vivere un'esperienza di crescita personale e sportiva sotto la guida esperta di maestri e campioni di livello mondiale. Oss!".

Programma della giornata

Ore 16:00 – Ritrovo e registrazione:

I partecipanti si incontreranno presso il campetto sportivo accanto alle scuole elementari di Riva Ligure, in via Caravello, per l'inizio delle attività.

Ore 16:30 – Inizio stage e ripasso esami:

Le cinture nere inizieranno lo stage mentre i candidati ripasseranno i programmi di esame.

Ore 17:30 – Esami per il passaggio di grado:

A partire dalle 17:30 fino alle 19:30 circa, si terranno gli esami per il passaggio di grado e la valutazione per gli aspiranti al primo dan. Un momento cruciale che segnerà il progresso degli atleti nel loro percorso marziale.

Ore 19:30 – Pausa merenda:

Dopo gli esami, ci sarà una pausa merenda offerta dalla società. I bambini potranno gustare un piccolo ristoro, con la possibilità di integrare con una razione extra al sacco portata da casa.

Ore 20:30 – Sfilata per le vie del paese:

Gli atleti e i partecipanti sfileranno per le vie del paese dirigendosi verso Santo Stefano al Mare.

Ore 21:00 – Pausa in loco:

Una breve pausa permetterà a tutti di ricaricare le energie prima dell'evento serale.

Ore 21:30 – Inizio del saggio e cerimonia di consegna delle cinture:

La giornata si concluderà con il saggio e la cerimonia di consegna delle cinture. Un momento reso ancora più speciale dalla partecipazione della ex campionessa del mondo di kata, Nicole Cresio, un'opportunità esclusiva di studio e crescita per i giovani atleti.