Nuova piazza di Vallecrosia Alta: Veronica Russo “Darà lustro alla città e linfa vitale a tutta l'area”

“Come consigliere regionale, ma prima di tutto come cittadina di Vallecrosia, sono molto contenta che Regione Liguria abbia finanziato questo importante progetto che riqualifica un'area ormai abbandonata dopo il fallimento dell'intervento di Arte Imperia”.

Così Veronica Russo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta la notizia del finanziamento da 155 mila euro che la Regione Liguria ha ufficialmente erogato al Comune di Vallecrosia per il progetto di riqualificazione, da 210mila euro totali, dell'area posta tra via dei Martiri e via dei Grossi che diventerà una nuova piazza con arredi urbani e aree verdi.

“Ero presente al tour fatto nel mese scorso dell'assessore all'urbanistica Marco Scajola – termina - occasione in cui ho avuto modo di condividere il progetto di riqualificazione, nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana da lui portato avanti: sono felice perché la nuova piazza di Vallecrosia Alta darà lustro alla città e darà nuova linfa vitale a tutta l'area”.