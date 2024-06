Petanque: vittoria di misura del Ventimiglia e accesso alla finale scudetto del 7 luglio

Grazie alla vittoria di misura per 10-8, contro le agguerrite genovesi del ABG Genova, le frontaliere del Petanque Ventimiglia hanno vinto la semifinale del campionato di serie A femminile disputata ieri sui campi ventimigliesi, accedendo così alla finale scudetto che si svolgerà il prossimo 7 luglio a Belluno contro la forte formazione piemontese del Vita Nova Savigliano.

Come dimostra il punteggio finale, l'incontro è rimasto incerto fino alla fine e si è risolto con l'ultima gara a terne vinta dalle ventimigliesi con Bagalà, Grillo e Liliana Greco. Le altre giocatrici che hanno contribuito alla vittoria, sono state, Peirano,Rosina Greco e Anselmi.

Sabato scorso la Biancheri-Muller di Bordighera, battendo in finale la Bovesana per 12-6, è stata promossa al prossimo campionato di serie A maschile. La gara conclusiva, è sempre stata in mano alla formazione bordigotta, questo, grazie alle vittorie conseguite nelle gare a terne a due gare a coppie e sopratutto negli incontri individuali.Hanno partecipato alla gara decisiva per la promozione, i seguenti giocatori: i fratelli Carassale e i fratelli Lipari,Goffredo, Vignarolo, Basso e Bacigaluppi (C.T. Claudio Mulatero).

Inoltre, la giornata è risultata trionfale per la Biancheri-Muller Bordighera in quanto anche la squadra femminile, vincendo l'ultima gara contro la Borgonese per 8-4 ,è stata promossa in serie A.Hanno contribuito al successo finale le seguenti giocatrici: Regina, Barrese, Romeo e De Luca, guidate dal C.T. Riccardo Carrai.