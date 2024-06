Giovanissimi della Nuova Ciclistica Arma ai campionati regionali su strada: un trionfo di talento e passione (foto)

Un'altra domenica all'insegna del divertimento e del sano sport per i Giovanissimi della Nuova Ciclistica Arma. Ieri, a Pontedecimo (GE), si sono svolti i Campionati Regionali su strada della categoria Giovanissimi, dove le Piccole Canaglie del Ponente ligure hanno brillato, ottenendo eccellenti piazzamenti e sfiorando la coppa più prestigiosa con un meritatissimo secondo posto di squadra.

Vittorie e Podi: I Protagonisti della Giornata

Categoria G1:

Samuele Balestra ha conquistato il titolo di Campione Regionale su strada, dimostrando grande determinazione. Ottimo anche il terzo posto di Riccardo Mileto, che con una grinta unica ha completato il podio.

Categoria G2:

Thomas Bertani ha tagliato per primo il traguardo, vincendo il titolo di Campione Regionale su strada. Un plauso anche a Cebotari Ryan, che dopo 5 giri su un tracciato lungo e impegnativo, ha ottenuto il terzo posto.

Categoria G3:

Le Piccole Canaglie si sono fatte notare come sempre per la numerosa partecipazione. De Giovanni Linda ha vinto il titolo di Campionessa Regionale su strada nella classifica femminile, mentre Brusco Brian ha trionfato tra i maschi. Buone prestazioni anche per Niccolò Semeria (4° posto), Thomas Paba (5° posto), Mileto Giuseppe (7° posto) e Lanteri Alberto (10° posto).

Categoria G5:

Alessandro Barbero e Matteo Grosso sono stati protagonisti di una corsa avvincente, piazzandosi rispettivamente in 7° e 9° posizione dopo una sfortunata imbottigliatura nell'ultima curva prima dell'arrivo finale.

Categoria G6:

Ludovica Furlanetto ha conquistato un rispettabile 4° posto, completando una giornata di successi per la squadra.

Il Valore dello Sport nei Giovani

Questi risultati testimoniano il grande impegno della Nuova Ciclistica Arma nell'investire nei giovani talenti. Sono proprio questi bambini e bambine il futuro del ciclismo giovanile del Ponente ligure. La passione, la determinazione e la gioia che trasmettono in ogni gara sono un esempio del valore dello sport nella crescita dei più piccoli.

