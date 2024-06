Sanremo, Estate musicale: ecco il programma de 'I concerti di Villa Nobel' (foto)

Nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo ritorna l'appuntamento con la Grande Musica con la VI° edizione della Stagione Concertistica Internazionale 2024.

L'iniziativa è promossa e organizzata dall'Associazione "Musica a Santa Tecla" curata da Direttore Artistico, Prof.Fabio Marra. Sei nuovi e affascinanti appuntamenti con la musica classica il giovedì e venerdì dal 20 giugno all' 11 luglio alle ore 19, e mercoledì 26 giugno sempre alle ore 19 in un appassionante viaggio musicale attraverso un intenso programma anche quest'anno, con solisti di eccezione.

Come sempre realizzeremo un meraviglioso viaggio all'interno della grande tradizione musicale, dal Barocco al Classicismo, dal Romanticismo sino al '900 in un lungo percorso artistico nel quale si alterneranno sul palcoscenico di Villa Nobel "I Maestri" di fama internazionale e "Giovani talenti" del concertismo nazionale e internazionale in collaborazione con il Club per l'Unesco di Sanremo, Conservatorio di Musica"N.Paganini" di Genova ed il sostegno del Comune di Sanremo, Regione Liguria, Banca Intesa Sanpaolo:

Giovedì 2O giugno ore 19

Concerto inaugurale

CONCERTO PER SANREMO

Ingresso gratuito

SIMONE DE FRANCESCHI, flauto

UMBERTO BARISCIANO, pianoforte

"Tutto d'un fiato"

Bach, Donizetti, Faure', Widor, Martin

Venerdì 21 giugno ore 19

FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA

ANASTASIIA ANDREEVA, clarinetto

FEDERICO MANCA, pianoforte

"Un viaggio dal Classicismo al contemporaneo"

Stamitz, Weber,Schumann, Semler

Mercoledi' 26 giugno ore 19

MARIA GLORIA FERRARI, pianoforte

"Passioni"

Chopin, Wagner - Liszt, Skrjabin

Giovedì 4 luglio ore 19

CLAUDIO MERLO, violoncello

NICOLA GIRIBALDI, pianoforte

"Malinconie e leggerezza"

Tchaikovsky, Sibelius, Milhaud, Strawinsky

Venerdì 5 luglio ore 19

DAVIDE SCARABOTTOLO, pianoforte

"Il pianoforte virtuoso"

Chopin, Liszt, Strawinsky-Agosti

Giovedì 11 luglio ore 19

Concerto di chiusura

DANIJL BULAIEV, violino

ANDREY YOGOROV, pianoforte e violino

"La magia del violino"

Ysaye, Kancheli, Say,Schoenfeld

Come di consueto ogni Concerto sarà preceduto da una presentazione storico - musicale del Prof.Fabio Marra che introdurrà il pubblico nella dimensione artistica delle numerose composizioni in programma.

Ingresso ai Concerti 10 euro

Gratuito per i minori di 18 anni

Abbonamento a 6 Concerti 50 euro

Gradita la prenotazione - Villa Nobel Tel. 0184 -501017