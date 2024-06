Elezioni a Sanremo: Claudio Scajola "Al ballottaggio due persone valide, si riparte da zero a zero"

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha commentato il voto dell’ultimo weekend e si è anche soffermato sulle elezioni Amministrative di Sanremo.

“Sono lieto che vadano al ballottaggio due persone valide, con un passato che ci ha accomunato. Oggi si sono divisi – ha detto ma mi pare che siano comunque entrambi espressione di due elettorati moderati. Adesso andranno al ballottaggio e vedremo chi vincerà. È un'altra partita, si riparte zero a zero. Come ci insegna la storia, può succedere di tutto”.

“Io continuo a dire che, pur con i meriti che vedo in Rolando – termina Scajola - ritengo Mager e la sua squadra più in grado di assicurare la giusta forza e stabilità a quello che è il Comune più importante della nostra provincia. Una considerazione conclusiva. Ancora una volta, se guardiamo i dati di Sanremo, ci accorgiamo di come gli elettori preferiscano le liste civiche ai partiti, che a livello locale rappresentano ormai poco o nulla. Non a caso tutti i partiti hanno raccolto per le Comunali la metà dei consensi rispetto alle Europee. Basta leggere i dati. I cittadini scelgono le persone e non le sigle”.

Scajola ha anche sostenuto come “E’ ora di cambiare la legge elettorale e permettere ai cittadini di scegliere i propri rappresentati in Parlamento. Anche questo è un modo per contrastare la crescente astensione dei cittadini dal voto a cui assistiamo ad ogni tornata elettorale”.

Scajola ha anche commentato le Europee: “Nel complesso, premiato con una crescita il Partito Popolare, che significa una crescita del perno dello sviluppo dell’Europa. Visti anche i numeri, credo che potrà proseguire l'alleanza in Europa che vede il PPE affiancato dai socialisti, dai liberali europei e - mi auguro – anche una forma di collaborazione con i conservatori europei della premier Meloni. Ursula Von Der Leyen mi pare abbia fatto aperture in questo senso, ci sono trattative in corso, vedremo. Per quanto riguarda lo scenario nazionale, c'è stata un'affermazione di Giorgia Meloni e di Elly Schlein, segno di un ritorno importante della sensibilità dei cittadini verso il bipolarismo. Personalmente ho dato una mano a Forza Italia - un po’ in memoria di Berlusconi, un po’ perché mi riconosco nei valori del Partito Popolare Europeo – e osservo che il partito, che era dato per spacciato dopo la scomparsa del Cavaliere, è invece diventato il secondo della coalizione di centrodestra, il quarto partito in Italia ed è in crescita confronto alle ultime Politiche. Vedo con piacere che la percentuale della provincia di Imperia è più alta rispetto alla media nazionale e quella della mia città ancora di più”.

Tornando alle amministrative: “Mi ha colpito che su 29 comuni al voto nella nostra provincia – termina - ben 11 presentassero una sola lista candidata. Segno che quello di sindaco, specie nei comuni più piccoli, è un compito spesso difficilissimo, con enormi responsabilità e difficoltà nell'operare, per cui sono sempre meno le persone disposte a farlo”.