Judo Yoshinryu Bordighera: successo agli esami di graduazione (foto)

La società di Judo YOSHINRYU di Bordighera è lieta di annunciare il successo degli esami di graduazione per i nostri giovani allievi. L'evento, svoltosi presso la nostra sede, ha visto la partecipazione entusiastica di molti bambini e ragazzi, dimostrando impegno, dedizione e una grande passione per il judo.

Durante la cerimonia, i nostri giovani judoka hanno mostrato con orgoglio le loro abilità e i progressi ottenuti nel corso dell'anno. I nostri insegnanti, con il Maestro Giacomo Bovenzi, hanno elogiato il duro lavoro e la determinazione di ogni allievo, riconoscendo l'importanza di questi momenti formativi nel percorso sportivo e personale di ciascuno di loro. Presente anche il M° Lucio Garzia che ha esaminato molti dei candidati alle cinture più importanti.

Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di annunciare che il nostro allievo Matteo Laganà ha rappresentato YOSHINRYU Bordighera alle finali del Campionato Italiano Esordienti a Jesolo. Matteo ha portato onore alla nostra società concludendo la competizione in un ottimo 5° posto. Un risultato che testimonia il suo talento e la qualità dell'insegnamento offerto dal nostro team di allenatori.

La società YOSHINRYU di Bordighera continua a essere un punto di riferimento per il judo nella nostra comunità, promuovendo non solo l'attività sportiva ma anche i valori di rispetto, disciplina e amicizia. Ringraziamo tutti i genitori per il loro supporto costante e tutti i nostri allievi per la loro passione e il loro impegno.