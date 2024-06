Sanremo: aperto un locale di ricamo in via Pietro Agosti, novità per le attività del territorio

Una novità tra le attività del territorio sanremese: in via Pietro Agosti il negozio Grafica Tessile apre al mercato del ricamo, che sul territorio non aveva ancora preso piede.

L'attività è aperta da poco tempo, neanche un mese, ma già ha iniziato a servire sul territorio e non solo: tanti clienti si sono messi in contatto dall'intera Liguria e anche da altre regioni, senza dimenticare la vicina Francia.

Quella del ricamo è una tecnica di personalizzazione dei tessuti decisamente diversa rispetto alla stampa: essa prevede infatti di andare a cucire sul tessuto il disegno che si vuole avere, mentre nella stampa questo viene applicato con inchiostro. Il vantaggio del ricamo è quindi quello di garantire una maggiore durabilità del risultato, oltre al fatto di poter essere applicato praticamente su ogni capo, a differenza della stampa che a seconda del materiale può variare il risultato, senza dimenticare la questione di raffinatezza.

Proprio per diffondere anche nel territorio di ponente questa che possiamo definire una vera e propria arte, la decisione dei gestori di Grafica Tessile di aprire un'attività sul territorio, che in meno di un mese ha già iniziato a farsi conoscere sul mercato.

L'operazione viene eseguita tramite macchinari come ricamatrici, pressa da caldo e proter, con la possibilità del cliente di richiedere la realizzazione di un modello in 3d del risultato finale prima di procedere all'effettiva fase del ricamo, per vedere se il risultato è soddisfacente. A questo punto si procede alla punciatura con cui vengono inseriti i file del ricamo in un processore specifico che elabora i dati e costruisce le singole parti del ricamo stesso. Infatti ha tutte le informazioni, quali misura, colore, sequenza, tipo di punto e valori punto.

Da sottolineare anche che per il ricamo è possibile sia presentare un modello autoprodotto, sia far inserire qualcosa di disegnato dai gestori, in ogni caso realizzato in loco in tempi brevi.

Per informazioni

Grafica Tessile

Via Pietro Agosti 10, Sanremo

0184637410

grafica.tessilesanremo@gmail.com