Giornata mondiale degli oceani, a Bordighera nuova immersione per esplorare e monitorare “I Tuvi” (Foto e video)

Nuova immersione al sito de “I Tuvi”. Un'iniziativa organizzata, oggi, da Bordighera Blu Park in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

Diversi subacquei del Centro Sub Riviera dei fiori e non solo, nella mattinata odierna, si sono ritrovati al porto di Bordighera per poi immergersi, insieme a Marcello Lanteri, poco distante dalla costa della città delle palme, davanti a Capo Sant’Ampelio, per esplorare e monitorare il fondale marino. "Tra gli obiettivi di Bordighera Blu Park c’è quello di far conoscere il mare a quante più persone possibile" – dice Monica Previati, biologa marina responsabile scientifica del progetto Bordighera Blu Park, realizzato da European Research Institute, che ha l'obiettivo di tutelare, proteggere, monitorare, valorizzare l’ambiente marino e farlo conoscere a tutti – "Oggi abbiamo fatto un'immersione in un sito chiamato 'I Tuvi', che è un'area estremamente interessante sia dal punto di vista naturalistico che subacqueo che si trova a pochi minuti di navigazione dal porto di Bordighera. Un'immersione, come quella odierna, è un momento perfetto per portare in superficie immagini degli animali che popolano i fondali di Bordighera, come la gorgonia. Oggi, però, ci siamo anche concentrati sulla presenza di rifiuti sommersi. Ne abbiamo trovati di diversi tipi e, perciò, intendiamo intervenire con operazioni future di pulizia dei fondali".

Per l'occasione erano presenti anche fotografi e video operatori per documentare e, in seguito, raccontare la vita di quest’area, la sua bellezza e ricchezza in successivi eventi pubblici. "Cerco di divulgare il mondo del mare con immagini che realizzo durante le immersioni" - Giulia Russello, istruttrice e fotografa professionista - "C'è bisogno di divulgare quella che è la condizione del mare. Aver fatto parte di questa giornata e di questo progetto è stato molto bello perché vedere tante persone che si muovono in questa direzione è sempre molto motivante".

“I Tuvi”, che si trovano a un miglio dalla costa e a circa trenta metri di profondità, sono stati selezionati da Bordighera Blu Park come zona di estremo interesse naturalistico per via degli organismi di grande valore biologico che li abitano come i popolamenti di Leptogorgia sarmentosa, che si estendono per oltre 50 metri su un substrato roccioso, ma anche la Savaliasavaglia, specie che da sempre è stata considerata rara e che oggi è protetta. "Conoscere e vedere questi organismi grazie alle immagini è un incentivo alla conoscenza del mare e alla sempre maggior consapevolezza del suo ruolo" - sottolinea la biologa marina Monica Previati.

L'evento si è concluso al porto di Bordighera con un momento di de-briefing e un piccolo rinfresco.