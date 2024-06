Sanremo, spettacolo teatrale di fine anno del liceo Cassini al Casinò (foto)

Oggi è l’ultimo giorno di scuola , gli studenti sono felici di poter “tirare un po’ il fiato” dopo un anno intenso di studio e di impegni e con loro anche i docenti. Il Liceo Cassini ha però concluso ufficialmente questo anno scolastico ieri sera al Teatro dell’Opera del Casino, dove è andato in scena lo spettacolo “7 ragazze per me “, una revisione in chiave demenzial- rock della tragedia euripidea Le Supplici.

La tragedia greca racconta il dolore delle madri degli eroi di Argo morti nel fallito assalto alla città di Tebe, che supplicano gli Ateniesi di aiutarle a dare degna sepoltura ai figli. Il tema forte dell’opera è la guerra e la devastazione che essa porta inevitabilmente con sé, ma come viene specificato da un’attrice sul palco la tragedia non racconta il mondo antico, ma racconta il “mondo”, quasi cinquemila anni documentati di storia di guerre e di violenza.

Così sul grande schermo che fa da sfondo a tutta la rappresentazione si alternano uomini potenti che fanno le loro dichiarazioni di guerra: da Bush che dichiara guerra all’ Iraq di Saddam Hussein a Netanyahu, dalle folle che applaudono Mussolini e Hitler ai discorsi di Putin. E poi le madri, che interpretate da giovanissime attrici, dichiarano il loro devastante dolore e chiedono un atto di pietas , proprio come le madri dei Desaparecidos, persone arrestate per motivi politici, o anche semplicemente per accuse di attività "anti governative", dalle polizie dei regimi dittatoriali militari argentino, cileno, uruguaiano e di altri paesi dell'America Latina attivi negli anni settanta e ottanta, e delle quali si persero in seguito le tracce. Così sullo schermo si proiettano le immagini delle madri di Plaza de Mayo a Buenos Aires a ricordare che in ogni guerra piangono madri, figli , mogli e che nessun angolo del mondo è al riparo.

Ancora tra i dialoghi di scena il re Teseo elogia la democrazia, grazie alla quale il popolo può partecipare alla gestione dello stato e l’uguaglianza è garantita da buone leggi, ma l’araldo di Tebe svela che la democrazia è fragile e delicata e il rischio di una propaganda demagogica ingannatrice del popolo è alto. La serietà dei momenti recitativi si alterna sapientemente all’esecuzione di brani musicali eseguiti dagli splendidi ragazzi della Cassini’s band, che hanno suonato con sapienza e tanta energia e dalla voci di tre bravissime cantanti.

Così il folto pubblico ha potuto ascoltare Starman di David Bowie , Grease dlightning dei Grease, Dieci ragazze per me e Un’avventura di Battisti, Skyfall di Adele ,Dirty dancing e altre belle musiche, sulle note delle quali si sono esibiti gli spettacolari ragazzi del Corpo di ballo con una bravura da professionisti. Applausi lunghi e intensi hanno accompagnato l’intera serata, per crescere altissimi nel momento dei saluti finali fatti dalla professoressa Stefania Sandra in veste di registra, che ha ringraziato tutti i suoi collaboratori : gli studenti, la professoressa Mariola Hernandez che ha diretto le costumiste , il professor Mauro Ansaldi consulente musicale, i professori Antonio Lanteri e Michele Ciulla curatori delle scenografie , il mitico direttore delle Cassini’s Band professor Claudio Iezzi e i collaboratori esterni , il Maestro Oreste Valente e il Maestro Agostino Girolamo.

Dal palco sono giunti anche i saluti delle Dirigente scolastica, che entusiasta della bellissima rappresentazione ha augurato buone vacanze a tutti gli studenti e ha rivolto un saluto particolare e un augurio di “buona vita “ a tutti i maturandi del Cassini.