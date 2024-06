Per l’atleta Alessio D’Attis al via il recupero per i prossimi impegni

L'atleta sanremese, con un passato da grande bandiera della Pallamano Ventimiglia, si prepara ai prossimi impegni nazionali e internazionali.

Dopo il successo storico della medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo 2023 in Grecia (prima medaglia nella storia per l’Italia maschile di Beach Handball a livello senior )ottenuta in una bellissima finale disputata contro i campioni della Croazia, D'Attis ormai residente a Sanremo da quattro anni, è assolutamente motivato a continuare la sua carriera nella disciplina che tante soddisfazioni gli ha dato.

Per il secondo anno Alessio disputerà la stagione di Beach con il club Oderzo con l'obiettivo di vincere lo scudetto per poter poi approdare alla Champions Cup a Madeira (la Champions League per questa disciplina).

Gli impegni di D'Attis, sono rivolti anche alla partecipazione ai vari Tornei europei Ebt (European Beach Tournament ), dove potrebbe anche partecipare con i French Corsairs del mai dimenticato Pippo Malatino, che ormai da due anni si è trasferito in Bretagna(Francia).