Imperia, domani la festa per il 210° Anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Anche quest’anno l’estate è ormai alle porte e i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia continuano nella loro quotidiana attività di controllo del territorio partendo dalla vicinanza alla popolazione e mantenendo viva, attraverso le numerose Stazioni, la presenza dello Stato e delle Istituzioni.

Partendo da questi presupposti, l’Arma dei Carabinieri si pregia nuovamente di condividere tra la gente la tradizionale Festa che ricorda il 210° anno dalla sua Fondazione.

L’appuntamento è alle ore 10.30 di mercoledì 5 giugno ad Imperia, nella splendida cornice di Calata Anselmi, dove si terrà la tradizionale cerimonia militare in cui verrà schierata una Compagnia di Formazione composta da personale delle diverse specialità e nelle diverse uniformi. Verranno inoltre schieratii mezzi e le dotazioni in uso ai militari del Comando Provinciale di Imperia accanto ai quali sarà anche presente una autoemoteca dell’AVIS di Savona per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle donazioni di sangue.

I Carabinieri di Imperia si pregiano di rivolgere a tutti un caloroso invito a partecipare.