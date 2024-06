Sanremo: MMA Vittoria fulminea di Amin Amri, atleta del Boars fight Team Migliano al WFC 4

Ottimo esordio nel semi professionismo per Amin Amri, atleta del Boars fight team Migliano al WOLF FIGHT CHAMPIONSHIP 4 (Top promotion italiana) tenutosi sabato 1 giugno ad Altamura (BA).



L'incontro è stato trasmesso in diretta streaming Internazionale!! Amri vince dopo solo 16 secondi per KO, contro un avversario più esperto, che veniva da 3 vittorie consecutive con uno score di 4 vittorie e 1 sconfitta..



"Complimenti ad Amin per la prestazione di sabato sera. Ha eseguito alla perfezione la strategia che avevo prefissato per il match, con un destro chirurgico al mento dopo solo 16 secondi ha fatto perdere i sensi all'avversario portando a casa la vittoria. Partivamo sconfitti secondo i pronostici, ma ero sicuro della vittoria di Amin e avevo predetto la vittoria per KO!!

Credo molto in lui, è un ragazzo serio e rispettoso, non salta un allenamento e si fa ogni giorno 2/3 allenamenti!!

Si è allenato e presentato all'incontro con un infortunio al ginocchio, ma i suoi sacrifici sono stati ripagati nel miglior modo. Ma questo è solo l'inizio, sono sicuro possa arrivare a grandi risultati.

Ora grazie a questa vittoria entrerà nel ranking della WFC, affrontando la scalata al titolo italiano -70kg.. I complimenti vanno anche a tutti gli atleti del mio team ovvero l' A.S.D. Boars fight team Migliano, che lo hanno aiutato al meglio nella preparazione del match. Vederlo vincere è stata un'emozione fantastica!

Volevo ringraziare la nostra nutrizionista Veronika Trevisan per lo splendido lavoro che ha fatto a livello nutrizionale con Amin, centrando alla perfezione il peso .

Volevo fare anche un grosso ringraziamento a Davide Berardi maestro della palestra Daruma Bjj di Sanremo che tramite la nostra collaborazione ha preparato in modo eccellente Amin nella fase lottatoria.bUn ultimo ringraziamento va al nostro super sponsor, Ristorante Blanco di Sanremo/Arma che senza il loro contributo non riuscirei a portare i ragazzi in trasferta! Grazie a tutti e forza Boars Fight Team Migliano questo è solo l'inizio, siamo pronti a spaccare tutto!", Commenta il coach Thomas Migliano