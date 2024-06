Sanremo: al Mercato dei Fiori il 'Trofeo Coni' ed i 'Federkombat Games' con gli sport da ring

Si è svolto a Sanremo il Trofeo Coni e i Federkombat Games all’insegna degli sport da ring. Numerosi e provenienti da tutta la Liguria, i giovanissimi atleti che si sono cimentati nelle prove tecniche di abilità e preparazione atletica.

Presente anche l’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo con il Tecnico Maurizio Corro coadiuvato dalla pluricampionessa italiana Daisy Corro e gli atleti Mattia Zazzu, Aurora Pastorelli, Alessia Pastorelli e Rebecca Caminiti che si è distinta vincendo la prova al sacco.

Alcune ore di intensa attività hanno messo alla prova i partecipanti impegnati in esercizi a circuito testanti l’abilità motoria, in prove tecniche specifiche e in vere e proprie competizioni testa a testa. Per gli atleti dell’Ecole un esperienza ludica ed al contempo formativa che fa da preambolo ai prossimi impegni sportivi.