Tutto pronto per la festa di fine campagna elettorale: stasera l'onda fucsia di Fulvio Fellegara invaderà Piazza San Siro

Il momento tanto atteso è quasi arrivato. Siamo ormai giunti alle ultime ore di campagna elettorale, e prima che inizi il silenzio elettorale, è tempo di festeggiare! Questa sera, sabato 1° giugno, dalle 19, Piazza San Siro a Sanremo si colorerà di fucsia per celebrare la conclusione della campagna elettorale della coalizione civico progressista guidata da Fulvio Fellegara. “È stato un viaggio emozionante che ha permesso di avvicinarci a voi, cittadine e cittadini. Ora tocca a voi fare la differenza: l’alternativa è adesso!”

Durante la campagna elettorale, Fellegara ha affrontato con determinazione temi cruciali come l'acqua, i trasporti, l'attenzione ai quartieri e alle frazioni, e il sostegno a giovani, anziani e persone con disabilità. Ha discusso di turismo, infrastrutture e problematiche locali come il "Toti Gate" e Piazza Colombo, dimostrando il suo impegno concreto per migliorare la città.

La serata sarà l’occasione perfetta per incontrarsi, riflettere su questa campagna elettorale e godere di buon cibo e ottima musica. A partire dalle ore 19:00, verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti, accompagnato dalle note musicali della pop cocktail band MH Band.

Alle ore 21:00 Fulvio Fellegara prenderà la parola sul palco per condividere ancora una volta i punti chiave della sua visione per Sanremo. “Se vi soddisfa l'arredo urbano e la cura del verde pubblico, allora non sono la persona giusta. Se pensate che sia stato fatto abbastanza per chi è in difficoltà, allora non sono la persona giusta. Se credete nella politica finanziata dai grandi imprenditori, allora non sono la persona giusta. Ma se volete un sindaco libero, che non deve niente a nessuno e che possa impegnarsi per costruire un’alternativa, vi chiedo di darmi fiducia," afferma Fellegara.

E la serata non finisce qui. A partire dalle 21, la storica band "La Notte dei Cantautori” accompagnerà verso la fine della serata rendendo omaggio ai giganti della musica italiana.

L'Onda Fucsia nata grazie alle liste civiche 'Generazione Sanremo' e 'Progetto Comune' si propone come movimento di rinnovamento e speranza per Sanremo, e unisce persone diverse e il Partito Democratico sotto uno stesso obiettivo, quello di offrire un'alternativa al governo delle élite. “Voglio ringraziare per il sostegno e la fiducia dimostrate in questi mesi. È stato un onore poter parlare con le persone, ascoltare le loro preoccupazioni e condividere le loro speranze per il futuro della nostra comunità. Abbiamo lavorato duramente per presentare un programma solido e realizzabile, orientato a migliorare le condizioni di vita di tutti noi, a promuovere la giustizia sociale e a proteggere il nostro ambiente,” conclude Fellegara.