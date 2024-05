Divieto di consumo acqua potabile a Ventimiglia, PD: “Gravissime mancanze del sindaco davanti ad una emergenza!”

"Gravissime le mancanze del Sindaco Di Muro e della sua Giunta davanti ad una emergenza: questo è il modus operandi di questa amministrazione di fronte a piccoli e grandi problemi della collettività". A dirlo è il Circolo PD di Ventimiglia che interviene a seguito del divieto di consumo dell'acqua potabile.

"Da ieri in alcune zone di Ventimiglia - continua la nota - non è possibile consumare l'acqua potabile ma, escludendo qualche fortunato utente iscritto facoltativamente al servizio telefonico del comune, gli altri cittadini non sono stati avvisati, così come successo in città limitrofe, attraverso auto dotate di altoparlanti. Altresì, il Sindaco Di Muro non ha predisposto un servizio di distribuzione di acqua tramite autobotti così come avviene nelle altre città che stanno soffrendo questo disagio. Esortiamo, come Partito e Gruppo consiliare, il sindaco ad agire tempestivamente e non perdere altro tempo".