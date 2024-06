Calcio giovanile. Playoff regionali Under16, successo in trasferta per l'Ospedaletti

Nel fine settimana che ha visto l’Ospedaletti in festa per il trionfo della Juniores nel torneo regionale, anche l’Under16 orange ha portato a casa un risultato di tutto rispetto superando in trasferta la Tarros Sarzanese nella gara di andata valida per i playoff regionali di categoria. La partita è stata decisa da una rete di Magnani.

Il ritorno è in programma sabato 1 giugno alle 15 al campo “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti.

Allievi Regionali Under16

Tarros Sarzanese - Ospedaletti 0-1

Marcatori: Magnani

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Faurie, 3 Valente, 4 Kopliku, 5 Pallanca, 6 Quartiere, 8 Pesce, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Ben Mzaker

A disposizione: 12 Calipa, 13 Le Rose, 14 Borella, 15 Vinciguerra, 16 Micaroni, 17 Turrini

Allenatore: Leandro Di Franco