La Sportiva Sturla ai Mondiali e agli Europei nel nuoto per salvamento

La squadra di nuoto per salvamento della A.S.D. Sportiva Sturla ha conquistato, sulle spiagge del bagno 7 di Riccione, il terzo titolo italiano assoluto Surflifesaving consecutivo.



Si sono infatti conclusi i Campionati Italiani Assoluti di nuoto per salvamento, prove oceaniche, che hanno incoronato la società biancoverde. Adesso i titoli consecutivi sono tre conquistati a partire dall’anno 2022 all’anno 2024. Le svariate medaglie individuali ed in staffetta conquistate dagli atleti sturlini hanno portato alla convocazione in maglia azzurra di tre atleti: Cecilia Moretti è stata convocata in nazionale giovanile e disputerà a giugno in Germania il Campionato Europeo, Carlotta Tortello e Nicolò Di Tullio sono convocati per i mondiali che si disputeranno a Gold Coast in Australia a fine agosto.