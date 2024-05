Verso le elezioni: 'La Sanremo che vorrei', il nostro format televisivo su servizi sociali e associazioni (Video)

I servizi sociali e il ruolo delle associazioni di volontariato sono stati al centro della terza puntata de ‘La Sanremo che vorrei’, format del nostro giornale legato alla campagna per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, ieri sera dalle pagine di Sanremo News.

Gianni Micaletto, che ha condotto la trasmissione, ha evidenziato le problematiche del settore ai tre ospiti, i candidati in rappresentanza di altrettanti schieramenti, Costanza Pireri (Sanremo al Centro a sostegno di Alessandro Mager), Claudio Battaglia (Sanremo Domani per Gianni Rolando) e Vittorio Toesca (Generazione Sanremo per Fulvio Fellegara).

Povertà, fragilità e malattie negli anziani sono stati alcuni dei temi, che hanno toccato i diversi aspetti di un settore particolarmente importante e legato anche alla sanità. Ma anche le difficoltà di spostamento per le persone anziane. Nel corso della trasmissione i tre ospiti hanno evidenziato le idee delle rispettive coalizioni per il futuro.