Algotech (ALGT) è in grado di diventare la prossima criptovaluta 100x con guadagni come DOGE e MATIC nell'ultimo ciclo

Algotech (ALGT), come DOGE e MATIC del ciclo precedente, si posiziona per diventare la prossima criptovaluta 100x. ALGT offre agli investitori la possibilità di ottenere profitti esponenziali grazie alle sue tecnologie all'avanguardia e al suo posizionamento tattico sul mercato.

Con l'ulteriore sviluppo del mercato delle criptovalute, Algotech emerge come una valida opzione per gli investitori che sperano di trarre profitto dal prossimo grande rialzo.

Il prezzo del Dogecoin mostra uno slancio positivo

Il prezzo del Dogecoin (DOGE) ha mostrato segnali positivi al di sopra di 0,150 dollari, puntando a 0,1750 dollari.

Dopo un calo significativo, Dogecoin ha trovato un supporto vicino alla zona di 0,120 dollari. Gli orsi della memecoin hanno tentato di spingere il prezzo di DOGE al di sotto di 0,120 dollari, ma hanno fallito. L'ultimo minimo di oscillazione è stato a 0,120 dollari prima che il prezzo iniziasse un aumento decente, simile a quello del Bitcoin.

Il prezzo ha superato i livelli di resistenza di 0,1320 e 0,140 dollari. In questo modo, il prezzo del DOGE ha superato il livello di ritracciamento Fib del 23,6% del movimento al ribasso dal massimo dello swing di 0,2286 dollari al minimo di 0,120 dollari. Inoltre, il prezzo ha rotto un'importante linea di tendenza ribassista con resistenza a 0,1450 dollari sul grafico giornaliero.

Inoltre, Dogecoin si è assestato al di sopra del livello di 0,150 dollari e della media mobile semplice a 50 giorni (blu). Il prezzo ha guadagnato quasi il 10% negli ultimi giorni, ma è rimasto indietro rispetto alla Pepecoin.

Dogecoin può raggiungere guadagni 100x in criptovaluta?

La prossima resistenza chiave si trova vicino alla zona di 0,200 dollari. Se i tori rimarranno attivi al di sopra di questo livello, potrebbero aprire le porte a un movimento verso il livello di 0,2280 dollari, ponendo potenzialmente le basi per guadagni sostanziali simili alle impennate 100x delle criptovalute viste in passato.

Al contrario, il prezzo del DOGE potrebbe iniziare un'altra correzione al ribasso. Il supporto immediato si trova vicino al livello di 0,1620 dollari. Il primo supporto importante si forma a 0,1580 dollari e alla media mobile semplice a 50 giorni (blu).

Il supporto principale si sta formando vicino alla zona di 0,1450 dollari. Se i tori non riuscissero a difendere questo supporto, si potrebbero verificare perdite significative. In questo caso, gli orsi potrebbero puntare a una spinta al ribasso verso la zona di supporto di 0,120 dollari.

Nel complesso, il DOGE segnala un breakout rialzista al di sopra della zona di 0,1580 dollari. Sembra probabile che presto possa puntare a ulteriori rialzi verso il livello di 0,200 dollari e poi di 0,2280 dollari nei prossimi giorni.

Polygon raggiunge una pietra miliare: 4 miliardi di transazioni

Polygon, la soluzione per lo scaling di Ethereum che mira a risolvere i problemi di scalabilità della rete, ha superato un traguardo monumentale: 4 miliardi di transazioni totali. Questo risultato è particolarmente impressionante se si considera che la rete è stata lanciata solo quattro anni fa, nel giugno 2020. A titolo di confronto, il Bitcoin ha impiegato ben 15 anni per raggiungere 1 miliardo di transazioni, il che evidenzia la rapida adozione di Polygon.

MATIC può raggiungere guadagni 100x in criptovalute?

Nonostante l'impressionante crescita della rete, il prezzo di MATIC, il token nativo di Polygon, non ha rispecchiato l'entusiasmo. Nel corso dell'ultimo anno, MATIC è rimasto per lo più in una fascia di oscillazione tra 0,50 e 1 dollaro, sottoperformando in modo significativo il mercato delle criptovalute in generale. Questo scollamento tra l'attività di rete e il prezzo del token ha lasciato perplessi molti osservatori.

Gli analisti offrono alcune spiegazioni per questo enigma dei prezzi. Man mano che un maggior numero di utenti si affolla sulle dApp di Polygon, la domanda di MATIC, necessario per interagire con esse, dovrebbe aumentare, portando potenzialmente a un apprezzamento del prezzo a lungo termine. Tuttavia, altri sottolineano il volume di token in circolazione (oltre 10 miliardi) come un potenziale freno all'aumento dei prezzi.

In sintesi, sebbene la crescita delle transazioni di Polygon sia innegabilmente impressionante, il percorso che porterà MATIC a guadagnare 100 volte in criptovaluta dipenderà dalla gestione delle sfide legate all'offerta di token e dal mantenimento del suo vantaggio competitivo nello spazio blockchain in rapida evoluzione.

Algotech (ALGT): La migliore criptovaluta da comprare nel 2024 con un potenziale 100x

Nell'elenco delle migliori criptovalute da comprare nel 2024, Algotech (ALGT), un nuovo token DeFi, spicca per il suo successo di prevendita pubblica. Questa piattaforma decentralizzata di trading di criptovalute incorpora l'intelligenza artificiale, migliorando le sue capacità e aumentando la redditività degli utenti.

Grazie al potenziamento dell'intelligenza artificiale, Algotech (ALGT) consente agli utenti di massimizzare i loro guadagni automatizzando le strategie di trading e di gestione del rischio, eliminando la necessità di interventi manuali. Inoltre, Algotech (ALGT) semplifica l'analisi del mercato, assicurando ai trader tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni di trading informate e redditizie.

Durante la prevendita in corso, Algotech (ALGT) ha dimostrato un significativo potenziale di profitto e una forte attrattiva per gli investitori. La rapida transizione dalla Fase 1 alla Fase 3, guidata dalle massicce sottoscrizioni degli investitori, ha consolidato Algotech (ALGT) come una delle migliori monete in prevendita.

In particolare, il ritorno del 100% per i primi investitori che hanno acquistato i token ALGT a 0,04 dollari, ora valutati a 0,08 dollari, ha catturato l'attenzione degli appassionati di criptovalute. Di conseguenza, Algotech (ALGT) ha visto un notevole afflusso di investitori nella fase 3, in quanto nuovi investitori si sono uniti alla prevendita per capitalizzare i suoi promettenti rendimenti elevati.

Mentre la prevendita pubblica si avvicina alla fine, i ritardatari stanno acquistando Algotech (ALGT), anticipando un guadagno dell'87,5% quando ALGT sarà lanciata sulle borse a 0,15 dollari. Grazie alla sua forte performance e al suo approccio innovativo, Algotech (ALGT) si posiziona come uno dei principali contendenti per ottenere guadagni 100x in criptovalute.

