Sviluppo economico, Regione Liguria incrementa a 26,7 milioni il bando digitalizzazione

Regione Liguria incrementa con ulteriori 19,7 milioni di euro le risorse del bando digitalizzazione dedicato alle imprese, rimasto aperto dal 3 al 10 maggio, che disponeva inizialmente di una dotazione di 7 milioni di euro (a valere sulla programmazione FESR 2021-2027). "Con questo rifinanziamento superiamo i 26,7 milioni di euro complessivi di disponibilità e garantiamo copertura economica a tutte le 1.944 attività che hanno fatto richiesta di contributo nel giorno di apertura del bando" spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico.



"Regione Liguria continua così ad accompagnare la crescita e lo sviluppo delle proprie imprese verso il digitale. Ma il nostro impegno non finisce qui - aggiunge l'assessore - intendiamo co-finanziare tutti i progetti che verranno ritenuti ammissibili da Filse, pertanto, nel caso fosse ritenuto necessario dagli esiti delle istruttorie, attribuiremo nuove risorse alla misura per sostenere le 2203 richieste di agevolazione".



Si ricorda che il bando consentiva alle micro, piccole e medie imprese liguri di richiedere fino a 20 mila euro a fondo perduto, nei limiti massimi del 50% dell'investimento effettuato, per progetti di digitalizzazione utili a migliorare l'efficienza e l'organizzazione aziendale attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e innovative.