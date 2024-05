Milan fa tris. Ora la crono, l'ultima per fortuna: poi 8 giorni di corsa vera

Come avevo già fatto trasparire post prima crono, non amo particolarmente le corse contro il tempo. Perchè a mio avviso si perde l'essenza della gara a discapito di chi va sì forte in salita, ma nella competizione contro la lancetta non è così fenomenale.



Certo che da sempre un corridore per vincere un grande giro deve cavarsela su tutti i fronti, però non rende merito allo spettacolo.



Domani probabilmente Pogacar chiuderà i giochi anche se Thomas e la Ineos sono particolarmente vivi, vedi i ventagli e il tentato attacco, poi sfumato, di ieri. Una nota: Milan ha fatto tris e non è bastato il Gaviria di turno ad anticipare. È il più forte.



Tornando alla 14esima tappa c'è però un aspetto che mi piace rispetto agli ultimi anni. La corsa contro il tempo arriva prima del weekend e del giorno di riposo. Niente tic tac l'ultima settimana e solo belle salite tra Livigno, la Cima Coppi domenica (non lo Stelvio ma il Giogo di Santa Maria-Umbrailpass), una Selva di Val Gardena-Passo Brocon martedì imperdibile, l'arrivo a Sappada e Alpago-Bassano del Grappa la penultima da cuori forti.



A questo punto oggi speriamo almeno in Ganna. Se lo merita.



IL COMMENTO TECNICO di Marco Rebagliati:



Tappa 14, la seconda cronometro di questo Giro, 31,2 km da percorrere da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. Una cronometro tutta pianeggiante dove chi soffre in questa specialità dovrà cercare di limitare i danni il più possibile. Crono che si farà sentire nelle gambe dei corridori anche nel tappone alpino di domani!

Ph. credits: Gabriele Siri