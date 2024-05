“Personaggi di ieri a Bordighera" di Marco Farotto in mostra all'ex chiesa Anglicana (Foto e video)

George MacDonald, Claude Monet, Charles Garnier, Clarence Bicknell, Ludwig Winter, Pompeo Mariani, Marcello Cammi, Raoul Zaccari, Giancarlo Golzi sono solo alcuni dei ritratti esposti nell’ex chiesa Anglicana nella città delle palme. Fino al 19 maggio si potrà, infatti, ammirare la mostra di Marco Farotto: “Personaggi di ieri a Bordighera”.

Oltre 50 le opere in mostra dipinte da Marco Farotto nel corso degli ultimi 20 anni e dedicate alle personalità che hanno segnato la storia di Bordighera e a coloro che oggi vivono e animano la scena cittadina. "Volevo rendere omaggio ai personaggi di ieri, storici e meno storici, che hanno dato lustro a Bordighera. Dobbiamo essere riconoscenti verso queste persone perché hanno lavorato tutta la vita portando il nome di Bordighera in Italia e all'estero" - dice Marco Farotto, polivalente artista e promotore culturale che nasce come sculture sebbene sia maggiormente conosciuto come pittore - “La mostra, caratterizzata da dipinti acrilici, ad olio e acquarello su tela, può essere anche uno strumento formativo per le scuole. Essere consapevoli del passato del proprio territorio è la strada migliore per comprenderlo e con 'Personaggi di ieri a Bordighera' si può approfondire la storia cittadina attraverso gli importanti personaggi che hanno contribuito a scriverla. Sono a disposizione delle scuole che vorranno visitarla, se non possono venire al pomeriggio sono disponibile ad aprirla anche al mattino”.

La mostra, che induce a riflettere sulla ricchezza culturale di Bordighera, è aperta tutti i giorni fino al 19 maggio, dalle 16.30 alle 19.30. Per l’occasione è stato realizzato un catalogo con l’introduzione di Gisella Merello e la presentazione di Fulvio Cervini. "Il catalogo è fatto in modo che sotto i vari ritratti c'è la didascalia del personaggio che spiega chi è e cosa ha fatto" - fa sapere Marco Farotto - "Ha una grande valenza storica, culturale e didattica".