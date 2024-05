Il docufilm del momento ‘Food For Profit’, approda a Sanremo e Imperia, il filo che lega l’industria alimentare, le lobby e il potere politico

Animal Law Italia, ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e LAV (Lega Anti Vivisezione), sono liete di invitare la cittadinanza alla proiezione del documentario di inchiesta "Food For Profit". Due le proiezioni organizzate: il 14 maggio alle ore 20 presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo (ingresso libero) e il 15 maggio alle 21 presso il Cinema Centrale di Imperia. Un’occasione preziosa di confronto, per scoprire insieme la verità che si cela dietro all’industria alimentare europea.

La visione sarà seguita da un dibattito moderato da Daria Vitale, responsabile animali allevati di Animal Law Italia, e vedrà la partecipazione di Massimo Pigoni, Vicepresidente ENPA, Bianca Boldrini, responsabile del settore animali negli allevamenti di LAV, e del Professor Franco Manti, direttore del laboratorio di etica applicata dell'Università degli studi di Genova.

Il tema affrontato nel documentario è cruciale per il futuro della politica europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni del 8 e 9 giugno. L'opinione pubblica considera il benessere animale una priorità, come evidenziato dall'Eurobarometro del 2023 e dalle numerose Iniziative dei Cittadini Europei promosse recentemente per chiedere, tra l’altro, il superamento dell’uso delle gabbie negli allevamenti, e la fine di produzione e commercializzazione di pellicce in Europa. I due appuntamenti rappresentano un'opportunità unica per esplorare le sfide etiche e ambientali legate alla produzione alimentare industriale in Europa e per discutere soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e rispettoso dei lavoratori e degli animali.

In "Food For Profit", gli spettatori saranno trasportati in un viaggio investigativo senza precedenti condotto da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi. Attraverso un approccio cinematografico avvincente, il documentario rivela il legame intricato tra gli interessi economici, le lobby e il potere politico nell'industria alimentare europea. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che non rispettano il benessere degli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un terreno di coltura fertile per lo sviluppo di future pandemie.

Nei 90 minuti di questo documentario, Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio. A Bruxelles, un finto lobbista è riuscito a portare con sé una telecamera nascosta durante gli incontri con alcuni europarlamentari, raccogliendo dichiarazioni sconvolgenti.

Food For Profit non solo mostra l’orrore degli allevamenti intensivi e la connivente protezione politica di cui godono, ma con una squadra di esperti internazionali affronta le principali problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza.