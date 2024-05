Calcio giovanile, l’Under17 chiude il campionato al secondo posto

In attesa dell’inizio del torneo per l’assegnazione del titolo regionale Juniores in programma il 19 maggio e che vedrà protagonisti gli orange di mister Fabio Luccisano, anche il campionato Under17 è giunto al termine con il secondo posto ottenuto dai ragazzi di mister Marco Anzalone anche grazie alla vittoria esterna nel recupero di venerdì sul campo della Golfo Dianese.

Solo due, quindi, le formazioni giovanili dell’Ospedaletti scese in campo nel fine settimana. Gli Allievi Regionali Under16 hanno perso contro il Città di Savona, mentre i Giovanissimi Regionali Under14 sono stati superati dal Legino.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi Provinciali Under17 (recupero)

Golfo Dianese - Ospedaletti 3-8

Marcatori: Avandro, Pafumi (2), Burdila, Aboulfadl A., Klersi (2), Rusciti (2)

Ospedaletti: 1 Faissola, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdila, 5 Monterosso, 6 Pesce, 7 Coppola, 8 Pafumi, 9 Avandro, 10 Aboulfadl A., 11 Kanina

A disposizione: 12 Annis, 13 Ruscitti, 14 Abidi, 15 Quartiere, 16 Micaroni, 17 Aboulfadl M., 18 Faurie

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Città di Savona 0-3

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Quartiere, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Ben Mzaker

A disposizione: 12 Calipa, 13 Valente, 14 Borrella, 15 Turrini, 16 Vinciguerra, 17 Le Rose

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Legino - Ospedaletti 2-0

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Belvisi, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Guardiani, 6 Spaggiari, 7 Ghiacci, 8 Lazri, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Traverso, 15 Rinaldi

Allenatore: Ferdinando Eulogio