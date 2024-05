Lo sport ligure ha eletto le sue “stelle”

Albert Guðmundsson e Manuel De Luca (Rossoblucerchiati-Trofeo Eco Eridania), Andrea Fondelli (BIG Maschile-Trofeo BPER), Anita Corradino (BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro), Tommaso Mondello (Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso), Caterina Congiu (Junior Femminile-Trofeo PSA Italy), Andrea Marsella (Green-Trofeo ERG) e Unione Sportivi Subacquei "Dario Gonzatti (Società-Trofeo Novelli 1934). Ecco le Stelle nello Sport 2024, scelte dal pubblico al termine di oltre due mesi di votazioni.

Saranno incoronate giovedì 23 maggio a partire dalle 20:30 in occasione del 25° Galà delle Stelle (prenotazioni a info@stellenellosport.com ) in programma alla Sala Grecale dei Magazzini del Cotone. Una lunga maratona, ancora grande entusiasmo e voglia di promuovere lo Sport attraverso le preferenze accordate alle sportive e agli sportivi del proprio cuore. In totale ben 241.102 voti per le sette categorie di votazione.



Albert Guðmundsson corona una stagione fantastica. I tifosi celebrano i suoi 14 gol e la miglior posizione raggiunta dal Genoa da neopromossa nei principali campionati europei con un affetto straordinario. Sono 4745 i voti ottenuti nella classifica del Rossoblucerchiato dell'Anno-Trofeo EcoEridania. Gol pesantissimi nella corsa per approdare ai playoff di serie B, obiettivo raggiunto con il successo di ieri contro la Reggiana, e un campionato in crescendo per Manuel De Luca. E' il beniamino dei sostenitori blucerchiati con 3456 voti. Al terzo posto Mateo Retegui (3100), al quarto Sebastiano Esposito (2325).



Nella categoria BIG Maschile, abbinata al Trofeo BPER, vittoria per Andrea Fondelli. Il pallanuotista della Pro Recco, vicecampione mondiale e bronzo europeo con il Settebello, raggiunge quota 4219 voti. Secondo posto (3808 voti) per Giacomo Costa, campione mondiale di Coastal Rowing con il Rowing Club Genovese. Terzo (3123 voti) Lorenzo Omero, plurimedagliato a livello nazionale e internazionale con la Sportiva Sturla nel nuoto per salvamento.



E' Anita Corradino, vicecampionessa mondiale Giovani di spada con la SSD Cesare Pompilio, la sportiva più applaudita nel Trofeo Villa Montallegro. E' la sportiva BIG più votata con 4055 voti, davanti alla campionessa italiana di pugilato Michela Braga (Rossetto Boxe - 3623 voti) e alla vogatrice plurimedagliata della Nazionale FICSF Ilaria Bavazzano (Urania - 3260 voti).



Tommaso Mondello (CUS Genova), campione d'Italia nel lancio del martello categoria Cadetti, conquista il vertice della categoria Junior Maschile. Nel Trofeo Cambiaso Risso, vince con 4269 voti davanti a Pietro Giovannini (3610 voti), campione d'Italia Under 16 di Padel con il Don Quique Imperia, e a Marco Dogliotti (3060 voti), campione mondiale Under 17 nel 420 con lo Yacht Club Italiano.



Caterina Congiu firma il Trofeo PSA Italy nella categoria Junior Femminile con i suoi 4891 voti. La campionessa Cadetti "solo dance" dello Sturla Pattinaggio è così sul più alto gradino del podio, condiviso assieme a Margherita Minuto (3863 voti), quattordicenne azzurra protagonista nella cavalcata in A1 dell'US Locatelli Genova, e Giulia Bonzano (3210 voti), campionessa italiana giovanile e azzurra della Budo Semmon Gakko.

Andrea Marsella, pilota chiavarese da ACI Sport per il FIA Karting Academy Trophy 2024, è l'atleta Green del 2024 nel Trofeo Erg. In classifica, con i suoi 4113 voti, precede il cestista Gabriele Furfaro (Pallacanestro Vado) e l'amazzone Mia De Fazi (Ippica del Bardigiano) che rispettivamente totalizzano 3024 e 2275 voti.



L'Unione Sportivi Subacquei "Dario Gonzatti", primo storico sodalizio dedito agli sport subacquei a livello nazionale e internazionale, è la società dell'anno nel Trofeo Novelli 1934. Sono 4440 i voti ottenuti, con il podio raggiunto anche dall'ASD Ogawa Ginnastica (3700) e dal Tennis Club Finale (3011 voti).



ROSSOBLUCERCHIATO DELL’ANNO TROFEO ECOERIDANIA

• Gudmundsson Albert [Genoa] (4745 voti)

• De Luca Manuel [Sampdoria] (3456 voti)

• Retegui Mateo [Genoa] (3100 voti)



SPORTIVI BIG DELL’ANNO TROFEO BPER

• Fondelli Andrea [Pallanuoto, Pro Recco] (4219 voti)

• Costa Giacomo [Canottaggio, Rowing Club Genovese] (3808 voti)

• Omero Lorenzo [Nuoto Salvamento, Sportiva Sturla] (3123 voti)



SPORTIVE BIG DELL’ANNO TROFEO MONTALLEGRO

• Corradino Anita [Scherma, Pompilio] (4055 voti)

• Braga Michela [Pugilato, Rossetto Boxe] (3623 voti)

• Bavazzano Ilaria [Canottaggio, CS Urania] (3260 voti)



SPORTIVI JUNIOR DELL’ANNO TROFEO CAMBIASO RISSO

• Mondello Tommaso [Atletica, CUS Genova] (4269 voti)

• Giovannini Pietro [Padel, Don Quique Imperia] (3610 voti)

• Dogliotti Marco [Vela, YCI] (3060 voti)



SPORTIVE JUNIOR DELL’ANNO TROFEO PSA

• Congiu Caterina [Pattinaggio, Sturla] (4891 voti)

• Minuto Margherita [Pallanuoto, Locatelli] (3863 voti)

• Bonzano Giulia [Judo, Budo Semmon Gakko] (3210 voti)



SPORTIVI GREEN DELL’ANNO TROFEO ERG

• Marsella Andrea [Kart] (4113 voti)

• Furfaro Gabriele [Pallacanestro, Vado] (3024 voti)

• De Fazi Mia [Sport Equestri, Ippica del Bardigiano] (2275 voti)



SOCIETÀ SPORTIVE DELL’ANNO TROFEO NOVELLI 1934

• Uss Dario Gonzatti [Sport Subacquei] (4440 voti)

• Ogawa [Ginnastica] (3700 voti)

• Tc Finale [Tennis] (3011 voti)