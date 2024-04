Bordighera: il 26 maggio la 48a edizione della 'Marcia delle Palme', appuntamento nella città alta

Il direttivo del 'Risveglio Bordigotto' e l’associazione 'Bordighera Bene Comune' organizzano la 48esima edizione della “Marcia delle Palme”, che si terrà domenica 26 maggio con il consueto appuntamento per tutti sul Piazzale del Capo di Bordighera Alta.

La partenza è prevista per le 9:30, mentre già dalle 7.30 sarà possibile presentarsi sul Capo per le iscrizioni. Anche quest’anno il percorso sarà quello originale, che ha reso celebre la manifestazione in tutta la provincia: partenza dal Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri.

Sul percorso, come sempre, vari punti ristoro per i partecipanti, che da quest’anno potranno usufruire anche di panini e preparati Gluten Free per celiaci e intolleranti. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca zaino ricordo e al termine della manifestazione ci saranno tanti premi per tutti.

Come lo scorso anno, anche quest’anno è possibile “saltare la fila” e iscriversi on line a questo link.