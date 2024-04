Progetto Erasmus+, quattro docenti dell'Aprosio di Ventimiglia ad Amsterdam per un corso di formazione sulle strategie di comunicazione

Si è concluso un intenso periodo di trasferte all'estero per il liceo Aprosio di Ventimiglia. Dopo la recente esperienza che ha visto otto alunni di quinta liceo in trasferta in Polonia, grazie al progetto Erasmus +, quattro docenti dell'Aprosio sono volati ad Amsterdam per un corso intensivo dal titolo "Le quattro C della comunicazione".

Le professoresse Ivana Perrone, Giulia Modena, Fabiana Ferraris e Anna Di Fazio per una settimana sono diventate 'allieve' di un interessante percorso di formazione in lingua inglese incentrato su temi dedicati alla comunicazione, cooperazione, pensiero critico e collaborazione in ambito didattico. Sempre grazie al progetto Erasmus+ , un'alunna della classe terza liceo linguistico, Emma Barella, ha trascorso due settimane al liceo Curie di Mentone per arricchire il suo percorso formativo tradizionale e confrontarlo con il metodo francese.

Il liceo Aprosio di Ventimiglia ha ottenuto quest’anno l’accreditamento Erasmus+, un prestigioso riconoscimento che rappresenta la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale e proseguirà fino al 2027.