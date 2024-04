Sanremo, il 25 aprile all'Ariston arriva Biagio Izzo con la commedia “Balcone a tre piazze”

Martedì 23 aprile alle ore 21.00 Filippo Caccamo torna, dopo il successo dello scorso anno, con lo spettacolo “Le filippiche”

Le Filippiche è il nuovo spettacolo teatrale di Filippo Caccamo, un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l'artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni.

Con sguardo acuto e sensibile, Caccamo affronta temi universali come l'amore, l'amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani. Utilizzando la sua abilità nel maneggiare le parole e il suo talento musicale, il tutto condito con una scenografia vivace e creativa, lo showman trasforma queste situazioni comuni in momenti di riflessione, risate, emozioni.

Uno spettacolo che sorprende e diverte, grazie all'interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco.

Le Filippiche è un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l'importanza delle piccole e grandi sfide che ci accompagnano lungo il cammino. Filippo Caccamo regala uno show indimenticabile, un'esperienza teatrale che lascia il segno e ci fa guardare la vita con occhi nuovi.

Prezzi di ingresso: platea € 33,00+3,00 prevendita - € 30,00+3,00 prevendita

galleria € 27,00+3,00 prevendita - € 25,00+2,00 prevendita

Giovedì 25 aprile alle ore 21.00 Biagio Izzo con la commedia “Balcone a tre piazze”.

Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell’Italia. A causa della bufera, Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti con lei.

Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco. È dovuto scappare sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo.

Alfredo, il giorno prima della Vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare ilrapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto.

La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una Vigilia di Natale piena di equivoci.

Prezzi di ingresso:

platea € 43,00+3,00 prevendita - € 37,00+3,00 prevendita - € 32,00+3,00 prevendita

galleria € 32,00+3,00 prevendita- € 27,00+3,00 prevendita - € 25,00+2,00 prevendita

Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00

Biglietterie in line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it