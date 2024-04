Ventimiglia: prosegue la stretta al fenomeno dell’abusivismo commerciale, oggi sequestri al mercato

A seguito delle richieste dei commercianti e delle associazioni di categoria, nei giorni scorsi ed in particolare oggi, durante il mercato del venerdì, è continuata l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale ed alla vendita di merce contraffatta, che ha portato al sequestro di 150 pezzi, da parte del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Ventimiglia, a carico di soggetti extracomunitari che, alla vista degli Agenti, hanno abbandonato gli articoli, fuggendo via.

“Si tratta di un ulteriore passo verso un controllo più serrato – dichiarano il Sindaco, Flavio Di Muro, e il Vicesindaco ed Assessore al Commercio, Marco Agosta. In questi mesi, infatti, si è riscontrato un aumento del fenomeno dell’abusivismo commerciale e l’Amministrazione, grazie anche al nuovo piano assunzionale che ha riguardato la Polizia Locale, ha potuto impegnare il Nucleo di P.G. nell’attività di contrasto: nelle prossime settimane ci saranno altre iniziative, anche di sensibilizzazione sul tema, per continuare la lotta a questo fenomeno che sfrutta persone in difficoltà e danneggia l’economia”.