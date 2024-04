Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo informa che, da domani, sarà consentito il transito veicolare per San Romolo nelle seguenti fasce orarie, al mattino dalle 7 alle 9 e, in serata, dalle 17 alle 20.

Le opere di messa in sicurezza continueranno e, nel caso in cui dovessero emergere criticità, la Direzione Lavori potrebbe non riuscire a garantire il transito veicolare nelle fasce orarie su indicate.

Scaricare l’ordinanza a questo link