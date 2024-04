Ventimiglia: aperte le iscrizioni all'Educamp Coni di tre settimane nel prossimo giugno

Sono aperte le iscrizioni all’Educamp Coni di Ventimiglia organizzato dall’associazione Polis.V.T.S., che si svolgerà dal 10 al 28 giugno per tre settimane in collaborazione con il C.O.N.I. point di Imperia e il Comune di Ventimiglia.

“Questa è la settima edizione che si tiene a Ventimiglia grazie all’entusiasmo, alla disponibilità e la sinergia delle associazioni sportive del territorio che collaborano al progetto CONI con lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport e ad uno stile di vita sano -spiegano gli organizzatori- molte sono le proposte educative, che completano l’offerta di questo progetto, realizzate in collaborazione con enti e associazioni locali. Ogni settimana avrà come protagonista principale una tematica diversa legata al mondo dello sport con lo scopo di arricchire il bagaglio formativo dei giovani partecipanti".

Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni che possono partecipare a una o più settimane. L’attività si svolgerà principalmente presso la palestra ex Gil di Ventimiglia, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, i giovani partecipanti suddivisi in gruppi in base alla fascia di età, e guidati da Educatori sportivi, avranno la possibilità di cimentarsi in divertenti attività sportive multidisciplinari nell’arco dell’intera giornata, con interventi didattici ed educativi nel primo pomeriggio a cura di tecnici.

Per informazioni e preiscrizioni sarà possibile contattare i seguenti numeri 3455898990 Sara, 3914175315 Manuela inviando un messaggio whatsapp o tramite mail all’indirizzo polis.vts@gmail.com indicando nome, cognome, data di nascita e settimana/settimane per il quali si chiede di essere inseriti, in seguito alla richiesta verrà inviata risposta con conferma, secondo la disponibilità di posti e l’indicazione della documentazione da portare all’iscrizione.