Calcio, Promozione. Il Ventimiglia regola il San Cipriano con le reti di Sparma e Bastita

Ritorna alla vittoria il Ventimiglia che supera i genovesi del S. Cipriano grazie alle reti realizzate nei primi 22' di gioco con Sparma che al 10', con preciso colpo di testa metteva alle spalle del portiere Alesso il gol che sbloccava l'incontro, e al 22' con Bastita che finalizzava una azione partita sulla destra con Ala e Sparma il quale metteva in mezzo all'area dove dopo un rimpallo favorevole, Bastita infilava in rete.



Meritato, quindi il successo dei frontalieri che avevano da subito indirizzato la gara nel verso giusto cercando di mettersi alle spalle le ultime due prestazioni opache che hanno compromesso le residue speranze di partecipare ai play-off. Infatti, nel corso della prima frazione di gioco, i granata avevano altre opportunità di aumentare il proprio bottino con Felici, al 27',tiro alto sulla traversa, Bastita al 33', conclusione a lato di poco e Rea al 36' con tiro sul portiere.



Al 38', su traversone basso di Rea, Bruzzese, nel tentativo di liberare l'area, entrava in modo scoordinato rischiando l'autorete. I genovesi, nel frattempo, avevano fatto ben poco dalle parti di Scognamiglio,il portiere ventimigliese(con oggi 300 presenze con la maglia del Ventimiglia ) lo si vedeva impegnato solo a cavallo delle due segnature dei locali,nello specifico, al 16' con tiro di Spatari C. che veniva parato in due tempi. Nella ripresa, gli ospiti provavano a spingere in avanti per recuperare il risultato e al 2' invocavano un calcio di rigore per un presunto intervento in area di Addiego ai danni di Spatari C., ma l'arbitro lasciava correre.



I frontalieri, agivano in contropiede e Felici al11' con un colpo di testa metteva di poco alto sulla traversa. Risposta immediata dei genovesi che un minuto dopo, il solito Spatari C., metteva in mezzo all'area per Olanda che sprecava tutto da ottima posizione calciando debolmente sul portiere. Nel seguire la gara il Ventimiglia poteva amministrare l'incontro, controllando l'avversario che si portava avanti con sterile gioco offensivo e con conclusioni imprecise.



Queste le formazioni delle due squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio,Zampella, Addiego, Peirano, Cassini, Ierace, Ala, Bastita, Felici, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Dodaro,Bertone, Latella, Arena Giglio.



SAN CIPRIANO: Alesso,Corelli, Bruzzese,Bondelli, Oliva, Spatari M., Spatari c., Olanda, Peirotti,Lipani, Russo. Allenatore: Tovani ( Pandiscia era squalificato). Sono subentrati: Villa, Semino D.,Montecucco, Castro, Vicini.



NOTE: Prima dell'inizio dell'incontro, il trentottenne portiere del Ventimiglia, Claudio Scognamiglio, ha ricevuto dalle mani del presidente della società ventimigliese, Vincenzo Savarino e dal suo vice Rocco Ricevuto una targa di riconoscenza per le 300 presenze con la maglia granata, iniziata ad indossare ben 12 anni fa.



Arbitro: Giorgio Schenone (Sez. di Savona). Assistenti: Matteo Francesco Andreazza (sez. di Savona) e Nicola Rubatto (sez. di Imperia).