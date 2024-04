Elezioni Sanremo: il candidato Gianni Rolando in visita al canile Pluto's Residence

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi,Sanremo Domani e Andiamo!, insieme ai candidati al consiglio comunale di FdI Ethel Moreno e Luca Lombardi, si è recato in visita al canile Pluto's Residence delle Beulle, a Bussana.



Rolando durante il suo incontro con i responsabili della struttura, ha posto l’accento su come migliorare questa importante realtà cittadina.