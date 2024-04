Proseguono gli incontri con la cittadinanza di Fratelli d’Italia, che sabato prossimo sarà presente con un gazebo, a Sanremo, in piazza Colombo dalle 16 alle 19.

Una nuova occasione per gli elettori, chiamati al voto alle prossime amministrative ed europee dell’ 8 e 9 giugno, per ottenere risposte, portare idee e far sentire la propria voce.

Inoltre il gazebo sarà l’occasione per incontrare i candidati di FdI alle prossime amministrative