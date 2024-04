Vallecrosia presente alla Giornata di cooperazione italo-francese a Mentone (Foto)

Vallecrosia presente alla prima giornata di collaborazione italo-francese. Il consigliere comunale con delega ai rapporti transfrontalieri, Enrico Amalberti, ha, infatti, rappresentato la città della famiglia all'evento andato in scena lunedì nella splendida cornice di "Villa Maria Serena" a Mentone alla presenza di personaggi politici ed economici di caratura elevata.

"Ho avuto modo di presenziare alla Giornata della cooperazione italo-francese, nel 'quadro' di Villa Maria Serena" - commenta il consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti - "Ringrazio il sindaco di Mentone per l'ospitalità e la Chambre de Commerce Italienne per il gentile invito e l'organizzazione: è il frutto della attuale amministrazione della nostra città, che sta riuscendo a migliorare sempre di più la immagine di Vallecrosia, elevandola ad 'entità internazionale', per merito dei rapporti transfrontalieri di rilievo".

"È un impegno preso nei confronti dei vallecrosini e che l'amministrazione Biasi sta mantenendo" - sottolinea Amalberti - "Il comune di Vallecrosia è sempre più parte attiva nella cooperazione transfrontaliera, elemento fondamentale soprattutto per i comuni del comprensorio intemelio".