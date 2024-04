Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Fellegara incontra i Volontari della Protezione Civile presso la sede di San Bartolomeo

"Ieri ho avuto l'onore di incontrare insieme al nostro candidato Massimo Ghione i volontari della Protezione Civile di San Bartolomeo. Abbiamo approfondito i diversi livelli di responsabilità, partendo dal ruolo del sindaco fino all'organizzazione degli interventi in caso di emergenza. Ho avuto modo di conoscere la storia dell'associazione dei volontari, di visitare la loro sede e di vedere da vicino i mezzi a disposizione.

È stato evidente l'orgoglio con cui i volontari hanno raccontato il valore e la storia della loro associazione, nonché gli interventi effettuati in situazioni di emergenza nel corso degli anni, come ad esempio nell'alluvione del '98 . Il territorio di Sanremo è esposto a diversi rischi, tra cui quelli idrici, idrogeologici, incendi boschivi e sismici. È quindi fondamentale garantire una costante manutenzione del territorio e delle aree interne per prevenire e affrontare al meglio queste situazioni.

Vedi i casi recenti delle due grosse frane cadute in via Solaro Rapalin e in strada Senatore Ernesto Marsaglia. La mancata attenzione al territorio provoca danni importanti per il Comune e le sue casse, ai quali si devono sommare gli enormi disagi patiti dai residenti delle zone interessate. Manutenzione significa anche controllo preventivo delle aree a rischio. In poche parole: meno somme urgenze, più prevenzione".