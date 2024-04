Sanremo: la giornalista Mara Pardini ospite ai Martedì letterari del Casinò

È un pomeriggio all’insegna della poesia quello in programma al Teatro del Casinò, giovedì 11 aprile, per la presentazione della raccolta di versi dal titolo “E poi toccarlo, il mare” di Mara Pardini, edito da De Ferrari (ore 17, ingresso libero).

Giornalista che da anni cura la comunicazione istituzionale del Comune di Sanremo, l'autrice è al suo esordio con un proprio volume, dopo aver pubblicato componimenti che sono entrati a far parte di antologie di concorsi nazionali di poesia inedita.

Giuseppe Conte, a cui si deve la nota di lettura, ha definito il libro un “diario d’anima”, caratterizzato da “un fondo di lirismo sempre autentico” su cui “scende una nuvola di tenerezza, sensibile, attenta ad auscultare tutti i moti dell'anima".

“E poi toccarlo, il mare” trasporta il lettore nel sentire dell’autrice, invitandolo a cogliere le speranze, le illusioni, i palpiti dell'amore, in cui le assenze si alternano alle intese, in un rimando di colori e ombre tipico del paesaggio ligure dell'Imperiese, dove la giornalista vive.

Il libro offre uno scorcio dei sussulti dell’animo, con una scrittura che attinge a una delicata dimensione lirica, la quale si realizza in un racconto intensamente emotivo.

Mara Pardini dialogherà con Marzia Taruffi, responsabile Ufficio Stampa e Cultura e curatrice degli appuntamenti letterari al Casinò.

Mara Pardini ha conseguito la laurea in Lettere moderne all'Università di Genova, con la tesi "Montale critico e la poesia italiana del Novecento", ed è giornalista pubblicista, da molti anni incaricata di curare la comunicazione istituzionale del Comune di Sanremo. Ha collaborato con alcune testate giornalistiche locali, scritto articoli e saggi per diverse riviste culturali, tra cui "Resine" e "Stilos". E’ titolare della rubrica dal titolo "Buona Lettura" sul blog di letteratura "La poesia e lo spirito". Ha curato il numero monografico della "Riviera Ligure" (Fondazione Mario Novaro) dedicato a Francesco Pastonchi e collaborato alla cura della mostra "Lalla Romano fra scrittura e immagini della Liguria". Sue poesie sono entrate a far parte delle antologie dei concorsi nazionali di poesia inedita "Ossi di Seppia", “Le Occasioni” e “Tra un fiore colto e l’altro donato. Poesie d’Amore 2023” (Aletti editore).