Piace il Bottega Gold

E’ la grande vittoria del vino italiano, in particolare la vittoria del Prosecco. Il "Bottega Gold" è il prosecco più ricercato dai winelovers di tutto il mondo, secondo un'analisi realizzata dal portale "Wine-Searcher", il motore di ricerca delle etichette di vino più diffuso al mondo.

Infatti nella speciale classifica delle bollicine "più ricercate nel mondo" stilata da Wine-Searcher, il fiore all'occhiello della cantina Bottega SpA di Bibano (in provincia di Treviso) supera tutti e guadagna il primato assoluto. Dal colore paglierino e brillante e dal sapore morbido, armonico ed elegante, il Gold di Bottega è un Prosecco DOC Spumante Brut che si contraddistingue in primis per la sua famosa bottiglia interamente dorata.

"I consumatori dal mondo hanno iniziato a riconoscere ed apprezzare pienamente la qualità del Prosecco che già dall'anno scorso ha superato per preferenze lo champagne nel mercato "Duty Free e Travel Retail" come attestato da Iwsr.

Il Bottega Gold oltre alle sue caratteristiche, alla bontà del prodotto deve molto del suo successo anche alla bottiglia interamente dorata frutto della fantasia di Monica Lisetto una tra le designers più conosciute.