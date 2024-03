Speciale weekend di Pasqua e Pasquetta: ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Siamo nel bel mezzo del weekend lungo di Pasqua e Pasquetta e il tempo, purtroppo, non promette nulla di buono. Molti eventi sono stati annullati ma noi cerchiamo di segnalarvi quelli che dovrebbero comunque avere luogo.

Ad Imperia oggi è in programma la prima delle cinque giornate di trekking urbano ad Oneglia. Durante la camminata, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il recente passato industriale, lo sviluppo urbanistico e i traffici portuali, nonché di conoscere personaggi di rilievo come Maria Pellegrina Amoretti, la prima donna italiana laureata in legge nel 1777. L'iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti i cittadini e ai turisti interessati a scoprire la storia e il territorio di Imperia attraverso un'esperienza all'insegna del divertimento e dell'attività fisica. L'appuntamento è alle ore 9.30 in Piazza De Amicis, di fronte alla Biblioteca. La camminata durerà circa 2 ore.

Da Ventimiglia a Mentone, lungo la via Julia Augusta è l’escursione in programma a Pasquetta a cura di ‘Liguria da scoprire’.

La passeggiata partirà da Ventimiglia per poi salire nella parte medioevale della città fino a Porta Canarda, da qui scenderà per un sentiero panoramico nella piana di Latte passando tra antiche Ville Rinascimentali, lambendo il mare. Dopo un breve tratto di strada riprenderà l’antica via passando attraverso i Giardini Botanici Hanbury per poi fare un ultimo tratto su un sentiero a picco sul mare. Si giungerà quindi ai Balzi Rossi dalle impressionanti rupi, con la famosa ‘spiaggia delle uova’. Qui si consumerà il pranzo al sacco, poi si entrerà in Francia per raggiungere la stazione ferroviaria di Menton Garavan e tornare a Ventimiglia. Il ritrovo è fissato alle 9.15 a Ventimiglia in Piazza della Stazione. La prenotazione è obbligatoria alla guida Marco Macchi al 327 0824866 o WhatsApp.

A Villa Faraldi, nelle giornate del 30 e 31 marzo e 1 aprile la Pro Loco dei Faraldi mette in campo molteplici attività: balconi e borghi fioriti; cantine aperte; un concorso fotografico amatoriale; danze folk ed etno-tango; caccia alle uova e camminate su ‘I sentieri di pietra’.

Ogni giorno, dalle 10 alle 18 in diversi siti si articoleranno interessanti appuntamenti, sia nel capoluogo, sia nelle sue suggestive borgate: Deglio, Riva, Tovetto e Tovo. Nei tre giorni sono previste anche diverse attività fisiche e laboratori: il 30 marzo, alle 15.00, danze folk; alle 15.30, camminata ‘tra le fasce’ e, alle 17.00, laboratorio alla scoperta dei fiori eduli. Il 31 marzo, alle 15.00, laboratorio per la creazione di candele profumate con i fiori; alle 15.00, Caccia al TesUovo; alle 16.30, il racconto dei fiori di Bach attraverso una favola. Lunedì 1 aprile, alle 10.30 presentazione de ‘I fiori dell’anima’; allo stesso orario ‘Escursione sulla via delle trincee’ a cura dell’ASD Dianese Outdoor e alle 11.30, la ‘Camminata fitness Silent’.



Oggi alle 15, il Museo Civico del Lucus Bormani organizza un nuovo appuntamento ‘Alla scoperta di Diano Marina’, una suggestiva visita guidata alla scoperta dei monumenti storici e artistici della ‘Città degli Aranci’. Passeggiando lungo le vie del centro, sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio nella bimillenaria storia dianese visitando e riscoprendo alcuni luoghi iconici caratterizzati da una storia ricca, affascinante e spesso poco nota. La visita, della durata di un’ora e mezzo circa, prevede un contributo di 3 euro a partecipante. Prenotazioni allo 0183.497621. Il ritrovo è presso l’atrio del Palazzo del Parco di Diano Marina (Corso Garibaldi 60) alle ore 14.45.

Due spettacoli di cabaret sono in programma questa sera a Sanremo: Maurizio Lastrico al teatro del Casinò e Angelo Pintus al teatro Ariston.

Maurizio Lastrico, grande affabulatore del pubblico che lo segue da anni in teatro, inaugurerà la stagione Eventi del Casinò di Sanremo. Per festeggiare il periodo pasquale Lastrico presenta ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’, uno spettacolo particolarmente divertente, allegro ed ironico, specchio dei nostri tempi, declamato anche nei suoi famosi endecasillabi ‘danteschi’ (ore 21.15, Teatro del Casinò).



Campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze, Angelo Pintus, come di consueto, stupirà gli spettatori non svelando nulla di cosa si nasconde dietro il nuovo emblematico titolo ‘Una brutta persona’. Non resta quindi che aspettare di scoprirlo in scena (ore 21, Teatro Ariston).



Un percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo. Stiamo parlando dell’Ariston di Sanremo che apre le sue porte per dare la possibilità ai turisti di scoprire i segreti e le curiosità del tempio della canzone italiana. Si tratta di un’esperienza unica, l’occasione per vivere da protagonisti la storia della musica e dello spettacolo del nostro Paese.

Gli orari delle visite della durata di circa un’ora: sabato alle 10.00, 11.15 e 15.45, domenica alle 15.45. Il costo del biglietto di ingresso è di 9 euro. Ridotti 6 euro (bambini da 6 a 12 anni).



Un’altra visita, inusuale, è quella alla mostra sensoriale inclusiva nell'arte dal titolo ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni ospitata nella Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi a Sanremo ed è organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia.

Si tratta di un'esperienza sensoriale unica nel suo genere aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista. I vedenti potranno visitare la mostra bendati e saranno guidati da un'audioguida che li accompagnerà alla scoperta delle opere, immergendoli in un viaggio emozionale fatto di suoni, profumi e tattilità. Questi gli orari: sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; domenica dalle 15.00 alle 18.00.



Per i più festaioli ecco alcune ‘chicche’ in programma a Sanremo: al Boca Beach, allo Strambò e a Villa Noseda. In queste tre location è in programma un calendario di eventi ricchi di intrattenimento, musica, spettacoli, cucina e, ovviamente, serate in discoteca.

Questa sera lo Strambò (Via del Castillo 17, info +39 331 263 7639), in collaborazione con Playa Paloma e La Province, presentano ‘American Province’, un format ispirato dalle celebri commedie ‘Project X’ e ‘American Pie’, che promette di trasportare i partecipanti in un'esperienza all'insegna delle classiche feste Americane. La serata inizierà con una cena alla carta dalle 20.30, arricchita da intrattenimento durante tutte le portate per dare il via alla serata nel migliore dei modi. Successivamente, a partire dalle 00.30, prenderà il via il party dopocena che si protrarrà fino a notte inoltrata, regalando momenti di divertimento, spensieratezza e un coinvolgente DJ set.

Domenica 31 marzo il ristorante di Villa Noseda (Corso degli Inglesi 1, info +39 335 186 1905) sarà aperto normalmente per la cena dalle 20.30 con un menù alla carta che celebra l'eccellenza delle materie prime, combinando ricerca e innovazione culinaria senza mai tralasciare i sapori tradizionali. Successivamente durante la notte di Pasqua il locale verrà trasformato in un club esclusivo per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento e musica house fino a tarda notte.

Lunedì 1° aprile, il Boca Beach (Corso Guglielmo Marconi 99, info +39 324 804 7852), dopo la chiusura invernale, riapre in collaborazione con Clash - Wine & Beef per una straordinaria ‘mega grigliata di Pasquetta’ in spiaggia. L'evento prenderà il via alle 13.00 con un pranzo vista mare, con un menù che mette in primo piano l'ottima qualità della carne del Clash - Wine & Beef per deliziare il palato di tutti i partecipanti desiderosi di un'esperienza culinaria indimenticabile. La giornata sarà animata da musica e spettacolo, con intrattenimento che inizierà durante il pranzo e continuerà dalle 16.00 con il beach party, promettendo un pomeriggio all'insegna del divertimento in riva al mare.

