Quali sono i vantaggi per la salute e il benessere delle case prefabbricate in legno?

Le case prefabbricate in legno rappresentano una realtà sempre più diffusa. Hanno diversi vantaggi come un basso prezzo di acquisto e costi di manutenzione contenuti, ma presentano anche altri numerosi e insoliti vantaggi sul piano del benessere e della salute.

In questo articolo, vedremo alcuni dei principali vantaggi per la salute e il benessere che possono derivare dalla scelta di vivere in una casa prefabbricata in legno.

Perché una casa in legno

Le case prefabbricate in legno sono un’occasione per vivere in modo originale e sostenibile, con possibili benefici per la salute mentale e fisica.

Sia che le si voglia costruire in un ampio giardino o su un terreno privato, sia che diventino strutture ricettive, queste strutture sono una riscoperta dal carattere ecologico. Infatti, il legno è un materiale dalle grandi proprietà e dal basso impatto ambientale.

La sua produzione è naturale ed è rinnovabile. A tal proposito però, bisogna fare attenzione alla scelta del legno, perché non tutti i legni possono considerarsi sostenibili.

Per fare una scelta realmente ecologica è importante preferire legni provenienti da foreste a crescita e abbattimento controllati che riportano le certificazioni ambientali FSC e PEFC.

Oggi, in commercio è possibile trovare una grande varietà di abitazioni in legno prefabbricate, come quelle proposte dall’azienda Galanis, un’azienda che si occupa di strutture in legno, certificato FSC e di alta qualità. Rispecchia le esigenze del mercato avendo un’ampia selezione di case prefabbricate, casette, saune e garage in legno per ogni esigenza e utilizzo.

Il legno un materiale che dona sensazioni di comfort e benessere

Il legno è un materiale noto fin dall’antichità per la sua efficienza energetica, per la robustezza, salubrità e la facilità di smaltimento. Si tratta di un materiale traspirante, che garantisce una buona qualità dell’aria ed evita la formazione di condensa e quindi di muffe.

Dal punto di vista psicologico, il legno è in grado di donare serenità e creare un’atmosfera di calore e comfort, grazie al suo carattere naturale. A molti sarà capitato di sentirsi rigenerati sentendo l’odore di legno o semplicemente toccandolo.

Infatti, si tratta di un materiale al tatto caldo, al contrario del freddo acciaio e questa particolare caratteristica si ripercuote anche sulla percezione psicologica che offre il legno. A questa sensazione di benessere e comfort contribuiscono anche particolari molecole chiamate composti volatili, responsabili del profumo del legno.

Case prefabbricate in legno: tutti i vantaggi

Avere una casa prefabbricata in legno e scegliere di poter abitare in un contesto riservato e tranquillo può avere ripercussioni psicologiche positive.

Anche l’uso del legno, come materiale da costruzione è una scelta sempre più apprezzata per le sue importanti qualità salutari per l’ambiente e per gli abitanti della casa.

I vantaggi delle case prefabbricate in legno sono molti e spingono sempre più persone a scegliere queste strutture come prima abitazione o anche come seconda casa per il mare o la campagna.

I vantaggi riguardano aspetti:

l Economici

l Ecologici

l Legati alla salubrità

l Legati alle scelte stilistiche

Le case prefabbricate in legno hanno dei prezzi al metro quadro molto più bassi rispetto alle case classe e vengono costruite in tempi davvero rapidi. Si parla di poche settimane per strutture di media metratura.

Certamente questo discorso vale se si è proprietari del terreno, altrimenti i costi si alzano.

Ma sempre più persone preferiscono comunque comprare una casa prefabbricata per una questione di sostenibilità ambientale e per gli aspetti legati al benessere personale che può derivare da questa scelta. Infatti, come abbiamo visto il legno rappresenta un ottimo materiale, isolante, antisismico e molto versatile.

Case prefabbricate in legno: benessere e sostenibilità

In questo articolo abbiamo visto i vantaggi delle case prefabbricate in legno, per la salute e non solo.

Grazie alla grande varietà di soluzioni, stili e dimensioni, oggi è semplice trovare la propria casa prefabbricata e personalizzarla secondo i gusti e le esigenze personali.

Si può scegliere tra soluzioni abitative distribuite su un unico piano o a due piani. Le opzioni sono molte e consentono di realizzare facilmente la propria idea di casa.

Le moderne case prefabbricate in legno offrono design innovativi, sistemi di coibentazione molto efficaci e tutti i comfort di una classica casa. I materiali di alta qualità e il sistema di costruzione rendono queste abitazioni robuste e durature.

In conclusione, le case prefabbricate in legno rispondo alle nuove richieste di quella parte di acquirenti che cerca nella propria abitazione l’innovazione, la sicurezza e la sostenibilità e che deidera vivere in un ambientein grado di promuovere il benessere.