Elezioni Sanremo, Mager sulla raccolta differenziata: "Ci impegniamo a sostenere il progetto di Amaie Energia"

"La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro ma soprattutto delle generazioni future. È un obbligo morale nei confronti dei nostri figli". Così in una nota il candidato alle prossime elezioni di Sanremo, Alessandro Mager.

"I cittadini di Sanremo, prosegue, hanno dimostrato di avere a cuore l'ambiente e grazie anche al loro impegno la percentuale di raccolta differenziata è più che raddoppiata rispetto al 2014 quando era in uso il precedente sistema di raccolta con i cassonetti aperti. A Sanremo, l’attuale sistema presenta alcune criticità che devono essere risolte. Il miglior sistema per raggiungere gli obiettivi di legge tutelando anche le esigenze dei cittadini è il sistema misto Porta a Porta implementato con la raccolta tramite isole ecologiche informatizzate. Ciò consentirebbe di conferire senza limiti di orario e di evitare le criticità segnalate dai cittadini. Il progetto di Amaie Energia, già avviato, tramite finanziamento PNRR, prevede l’installazione di 80 isole ecologiche informatizzate che dovranno sostituire la raccolta porta a porta nelle zone in cui il sistema ha manifestato le maggiori problematiche, e permetterà di impiegare parte del personale in altre mansioni sempre collegate alla pulizia della città".

"Con l'istituzione del servizio di raccolta misto sarà inoltre possibile liberare risorse umane interne ad Amaie Energia, conclude il candidato Mager, che potranno essere indirizzate ad una maggiore attenzione alla pulizia, al decoro della città e all'aumento dei controlli sugli abbandoni irregolari. Noi ci impegniamo a sostenere questa programmazione e, in una seconda fase, a ottimizzarla laddove necessario".